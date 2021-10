Mitsubishi Motors et ses concessionnaires sont heureux de faire un don total de 125 000 $ à Banques alimentaires Canada. De plus, dans le cadre d'un programme de base, les concessionnaires Mitsubishi Motors participants ont apporté leur aide à leurs banques alimentaires locales en fournissant un soutien financier ou des dons de nourriture pour un total de plus de 25 000 $. Ils ont sensibilisé leur communauté aux besoins des banques alimentaires locales et nationales. Des affiches dans les établissements concessionnaires ont sensibilité le public les encourageant à donner.

Tout au long des mois de septembre et d'octobre, VVMC mène une campagne numérique intitulée « Favoriser les changements sains », qui explique l'importance de la lutte contre l'insécurité alimentaire, encourage les Canadiens à faire des dons à Banques alimentaires Canada et sensibilise à la Journée mondiale de l'alimentation.

« Nous sommes incroyablement reconnaissants envers des partenaires comme Mitsubishi, qui travaillent avec nous aux niveaux national et local, en aidant la grande cause de l'insécurité alimentaire et en sensibilisant leur propre communauté », déclare David Armour, chef de la direction par intérim de Banques alimentaires Canada.

Le président et chef de la direction de Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada Inc. (VVMC), Kenji Harada, fait remarquer que l'initiative de l'entreprise arrive à point nommé pour aider les personnes en situation d'insécurité alimentaire après 20 mois de COVID-19, qui a considérablement affecté les Canadiens en raison des pertes d'emploi et des fermetures dues à la pandémie. Les banques alimentaires de tout le pays ont été considérablement touchées par la pandémie. « Compte tenu des difficultés financières liées à la COVID-19, beaucoup de Canadiens souffrent d'insécurité alimentaire ». « Le besoin est grand; même avec une économie qui redémarre et qui offre une sécurité de revenu croissante, il y aura encore beaucoup de personnes qui auront besoin d'aide », explique M. Harada.

À propos de Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, inc.

Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, inc. (VVMC) est la filiale canadienne qui joue le rôle de division des ventes, du service après-vente, des pièces et du marketing pour Mitsubishi Motors au Japon. VVMC a une gamme de véhicules composée de la sous-compacte à hayon Mirage, du multisegment sous-compact RVR, de l'Eclipse Cross, du tout nouveau Outlander, et de l'Outlander PHEV, le VUS hybride rechargeable le plus vendu au Canada. VVMC soutient ses concessionnaires avec une équipe au siège social et un centre de distribution de pièces, tous deux situés à Mississauga, en Ontario. Établis au pays depuis 2002, VVMC et ses concessionnaires emploient plus de 1 200 personnes au sein de petites et grandes communautés. JATO, selon les ventes de 2020

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file national pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain en collaboration avec le réseau des banques alimentaires d'un océan à l'autre. Depuis 40 ans, les banques alimentaires se consacrent à aider les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire. Plus de 4 500 banques alimentaires et organismes communautaires s'unissent pour servir nos voisins les plus vulnérables qui, l'an dernier, ont effectué 1,1 million de visites à ces organismes en un seul mois, selon notre rapport Bilan-Faim. Au cours des dix dernières années, en tant que système, nous avons fourni et partagé plus de 1,4 milliard de livres de nourriture, et Banques alimentaires Canada a partagé près de 168 millions de dollars en financement pour aider à maximiser l'impact collectif et à renforcer la capacité locale, tout en préconisant la réduction du besoin de banques alimentaires. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez http://www.foodbankscanada.ca/ pour en savoir plus.

SOURCE Mitsubishi Motor Sales of Canada

Renseignements: Michelle Lee-Gracey, [email protected], 905 483-3569

Liens connexes

www.mitsubishi-motors.pr.ca