Mitsubishi Aircraft Corporation annonce l'arrivée du Centre Montréalais SpaceJet au Québec

« En tant que compagnie japonaise évoluant au sein d'un marché mondial, nous établissons une présence marquée dans le monde afin de placer la famille SpaceJet sur la voie du succès », a déclaré Hisakazu Mizutani, président de Mitsubishi Aircraft Corporation. « Nous avons beaucoup de respect pour les réalisations et les compétences du Québec et sommes emballés de nous installer dans ce marché ».

Berceau de l'aviation commerciale au Canada, le Québec a une longue histoire jalonnée d'innovations et d'apports considérables au chapitre des avions régionaux. Il s'agit d'un centre aéronautique de renommée mondiale qui héberge des joueurs de pointe de l'industrie, dont certains sont partenaires de Mitsubishi Aircraft.

« Notre établissement à Montréal vient renforcer notre présence dans les principaux centres mondiaux du secteur aéronautique, comme à Nagoya et dans l'État de Washington », a affirmé Alex Bellamy, directeur, développement de produits (CDO). « Depuis la présentation de notre gamme de produits en juin dernier, les réactions sont particulièrement favorables, et nous comptons mettre sur pied une équipe qui apportera son plein soutien à nos clients et à nos partenaires transporteurs aériens. Pour nous, le Québec est un choix qui s'impose. »

Dès la première année dans la région de Montréal, Mitsubishi Aircraft Corporation entend créer environ 100 emplois axés sur la certification et l'entrée en service. La compagnie prévoit augmenter ce nombre d'embauches les années suivantes. Les bureaux du Centre Montréalais SpaceJet seront aménagés dans le secteur de Boisbriand.

« Il s'agit d'un moment exaltant pour la compagnie », a mentionné Jean-David Scott, vice-président du Centre SpaceJet de Montréal. « Je suis fier de faire partie d'une équipe qui se consacre au futur de l'aviation régionale et de contribuer à produire des retombées dans la région. »

La compagnie tiendra une journée de recrutement le samedi 21 septembre aux studios MTL Grandé au 1862, rue Le Ber, à Montréal. Elle lance une invitation aux professionnels expérimentés en aéronautique, dont l'intérêt principal est le développement de produits. Pour de plus amples renseignements et pour vous inscrire, veuillez cliquer ici.

