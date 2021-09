Nextstellis® contient de l'estetrol, le premier nouvel oestrogène présent dans un contraceptif oral combiné sur le marché canadien depuis plus 50 ans

LIÈGE, Belgium et MONTRÉAL, le 15 sept. 2021 /CNW/ - Mithra et Searchlight Pharma sont ravis d'annoncer que les Canadiennes à la recherche d'alternatives en matière de contraceptif oral combiné (COC) ont désormais accès à Nextstellis®, le premier COC à base de l'oestrogène naturel estetrol (E4), lequel présente une efficacité, une sécurité et une tolérabilité uniques, ainsi qu'un excellent contrôle du cycle. L'E4 est le premier nouvel œstrogène présent dans un COC commercialisé sur le marché canadien depuis plus d'un demi-siècle. Produit naturellement par le corps humain durant la grossesse, l'E4 contenu dans Nextstellis® est synthétisé à partir de sources végétales.

« Les contraceptifs oraux combinés demeurent la méthode de contraception hormonale la plus courante au Canada et dans le monde », explique le Dr Brian Hauck, obstétricien et gynécologue. « L'innovation dans ce domaine est essentielle afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins exprimés par les femmes. Grâce à son mode d'action unique et son profil de sécurité favorable, Nextstellis® amène un vent nouveau dans le paysage canadien de la santé féminine. »

A propos de Nextstellis®

Nextstellis ® est le contraceptive oral combiné innovant de Mithra, composé de 15 mg d'Estetrol (E4) et de 3 mg du progestatif bien connu drospirénone (DRSP) dans un schéma posologique 24/4.

L'E4 est un oestrogène produit naturellement par le corps humain pendant la grossesse.

L'E4 est doté d'un mode d'action unique qui agit de manière sélective sur les tissus. Il montre une activité agoniste sur le vagin, l'utérus et l'endomètre, les os et le cerveau, et une activité réduite sur le sein.

L'E4 présente un métabolisme unqiue et ne génère aucune métabolite actif ou cpotentiellement cancérigène.

Contrairement aux autres oestrogènes, l'E4 a un impact limité sur l'environnement tel que démontré dans le cadre d'une étude sur des modèles aquatiques.

« Les patientes qui viennent me consulter sont à la recherche d'options contraceptives plus naturelles et plus innovantes que les moyens contraceptifs utilisés par leurs mères », explique le Dr France Leduc, obstétricienne et gynécologue. « Nextstellis® ouvre une nouvelle ère en santé féminine et en contraception. En plus de son profil de sécurité, il offre une option plus respectueuse de l'environnement, une réelle priorité pour de nombreuses de mes patientes. »

Données cliniques de Nextstellis®

L'approbation de Nextstellis® par Santé Canada repose sur deux études cliniques multinationales et multicentriques de phase III portant sur 3 725 femmes âgées de 16 à 50 ans et dont l'indice de masse corporelle (IMC) ne dépassait pas 35 kg/m2. Nextstellis® a démontré une efficacité contraceptive dans tous les groupes d'âge et d'IMC évalués. Les études ont également démontré de bons profils de saignement, un bon contrôle du cycle et une bonne tolérance, ainsi qu'une faible incidence au niveau des effets indésirables.

« Nous sommes très heureux de voir notre innovation arriver dans les pharmacies canadiennes, quelques mois seulement après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché. Nous sommes fiers de travailler avec Searchlight Pharma pour faire du lancement de notre premier produit à base d'Estetrol au Canada, l'un des principaux marchés au monde, un succès », affirme Leon Van Rompay, CEO de Mithra.

À propos de Mithra

Mithra (Euronext : MITRA) est une société biotech belge qui s'engage à transformer le secteur de la santé féminine en proposant des alternatives innovantes, en particulier dans les domaines de la contraception et de la ménopause. L'objectif de Mithra est de développer des produits qui répondent aux besoins des femmes à chaque étape de leur vie, tant en matière d'efficacité que de sécurité et de confort d'utilisation. Mithra explore le potentiel de l'Estetrol, un œstrogène natif unique, dans un large éventail d'applications dans le domaine de la santé féminine et au-delà (Covid-19, neuroprotection,...). Mithra développe et produit également des solutions thérapeutiques complexes dans les domaines de la contraception, de la ménopause et des cancers hormono-dépendant. Elle offre à ses partenaires un éventail complet de services en matière de recherche, de développement et de production au sein de sa plateforme Mithra CDMO. Active dans plus de 100 pays dans le monde, Mithra compte quelque 300 collaborateurs et est basée à Liège, Belgique. www.mithra.com

À propos de Searchlight Pharma

Pharmaceutique Searchlight inc., dont le siège social est situé à Montréal, aspire à devenir un chef de file parmi les entreprises de soins de santé spécialisés établies au Canada en appliquant les meilleures pratiques en matière de recherche, d'acquisition, de commercialisation et de perfectionnement ciblé de produits de santé spécialisés, innovants et uniques qui améliorent la santé et le mieux-être des gens tout au long de leur vie. Axée principalement sur la santé des femmes, l'urogynécologie et l'urologie, notre équipe est résolue à améliorer la vie des gens en leur offrant des produits adaptés à leurs besoins. Suivez-nous, apprenez-en plus sur nos activités et découvrez notre portefeuille de produits au www.searchlightpharma.com/fr.

Information importante

Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d'être des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une terminologie prospective, comprenant des mots tels que « croit », « estime », « prévoit », « s'attend à », « a l'intention de », « pourrait », « peut », « projette », « poursuit », « en cours », « potentiel », « vise », « cherche à » ou « devrait » et comprennent également des déclarations de la Société concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu'elles ne constituent pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

