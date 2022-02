La première alternative aux anneaux contraceptifs disponible sur le marché canadien

LIÈGE, Belgique et MONTRÉAL, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Mithra et Pharmaceutique Searchlight ont le plaisir d'annoncer le lancement commercial de l'anneau vaginal contraceptif Myring® au Canada sous le nom de marque Haloette®.

Après le lancement réussi de la pilule contraceptive innovante Nextstellis® de Mithra l'an dernier au Canada, Pharmaceutique Searchlight est heureuse de renforcer sa position croissante sur le marché de la santé féminine grâce à la commercialisation d'Haloette®. Àctuellement, le marché canadien des anneaux vaginaux contraceptifs représente quelque 11,5 millions de dollars canadiens (8 millions d'euros) par an1, avec un seul acteur présent, l'original Nuvaring®2. Approuvé par Santé Canada en septembre 2021, Haloette® est désormais disponible dans les pharmacies canadiennes, offrant enfin aux femmes une alternative plus accessible.

Développé et produit par Mithra, l'expert européen en innovation féminine, Haloette® permet d'éliminer complètement les contraintes de conservation à température réfrigérée avant la délivrance aux patientes. Il procure un avantage concurrentiel considérable tant aux grossistes qu'aux pharmaciens, grâce à une importante réduction des coûts de transport et de stockage liée à ses conditions de conservation à température ambiante. En outre, Haloette® constitue une solution plus pratique pour les distributeurs, les pharmaciens et les patientes.

« Nous sommes ravis de nous associer à nouveau à Mithra afin d'offrir aux Canadiennes une alternative supplémentaire pour répondre à leurs besoins en matière de contraception », déclare Mark Nawacki, président et CEO de Pharmaceutique Searchlight. « Depuis son lancement au Canada en décembre dernier, Haloette® a suscité beaucoup d'intérêt, comme en témoigne l'adoption rapide de ce produit chez les principaux grossistes et enseignes de pharmacie à travers le Canada, ainsi que les nombreuses demandes de remboursement introduites auprès des assureurs privés et publics, notamment la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). »

« Nous sommes très enthousiastes de faire une fois de plus équipe avec Pharmaceutique Searchlight afin de mettre à disposition des Canadiennes des contraceptifs innovants », ajoute Leon Van Rompay, CEO de Mithra. « Quelques mois seulement après le lancement de Nextstellis®, nous mettons également à leur disposition, pour la première fois en Amérique du Nord, le premier anneau contraceptif générique. En parallèle, notre Mithra CDMO poursuit la production des lots commerciaux de Myring® pour toute une série de lancements commerciaux prévus en 2022. »

À propos d'Haloette®

Haloette® (étonogestrel/éthinylestradiol) est un anneau vaginal contraceptif combiné non biodégradable, souple et transparent ayant un diamètre extérieur de 54 mm et une coupe transversale de 4 mm. Il est constitué de copolymères de vinylacétate d'éthylène et contient 11,7 mg d'étonogestrel et 2,7 mg d'éthinylestradiol. Une fois placé dans le vagin, chaque anneau libère en moyenne 0,120 mg/jour d'étonogestrel et 0,015 mg/jour d'éthinylestradiol sur une période d'utilisation de trois semaines. L'anneau reste en place pendant 3 semaines. Il est alors retiré pendant une semaine, au cours de laquelle surviennent habituellement des saignements de privation. Un nouvel anneau est inséré une semaine après le retrait du dernier anneau.

À propos de Mithra

Mithra (Euronext : MITRA) est une société biotech belge qui s'engage à transformer le secteur de la santé féminine en proposant des alternatives innovantes, en particulier dans les domaines de la contraception et de la ménopause. L'objectif de Mithra est de développer des produits qui répondent aux besoins des femmes à chaque étape de leur vie, tant en matière d'efficacité que de sécurité et de confort d'utilisation. Mithra explore le potentiel de l'estetrol, un œstrogène natif unique, dans un large éventail d'applications dans le domaine de la santé féminine et au-delà. Après avoir lancé avec succès son premier produit à base d'estetrol en 2021, la pilule contraceptive Estelle®, Mithra se concentre désormais sur le développement de son deuxième produit Donesta®, un traitement hormonal de nouvelle génération. Mithra développe et produit également des solutions thérapeutiques complexes dans les domaines de la contraception, de la ménopause et des cancers hormono-dépendant. Elle offre à ses partenaires un éventail complet de services en matière de recherche, de développement et de production au sein de sa plateforme Mithra CDMO. Active dans plus de 100 pays dans le monde, Mithra compte quelque 300 collaborateurs et est basée à Liège, Belgique. www.mithra.com

À propos de Pharmaceutique Searchlight

Pharmaceutique Searchlight inc., dont le siège social est situé à Montréal, est un chef de file canadien des soins de santé spécialisés. La société déploie les meilleures pratiques en matière de recherche, d'acquisition, de commercialisation et de perfectionnement ciblé, afin d'offrir des produits de santé spécialisés à la fois innovants et uniques. Notre portefeuille de produits est axé principalement sur la santé des femmes, l'urogynécologie et l'urologie, et notre équipe est résolue à améliorer la vie des gens en leur offrant des produits adaptés à leurs besoins. Suivez-nous, apprenez-en plus sur nos activités et découvrez notre portefeuille de produits sur www.searchlightpharma.com/fr.

Information importante

Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d'être des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une terminologie prospective, comprenant des mots tels que « croit », « estime », « prévoit », « s'attend à », « a l'intention de », « pourrait », « peut », « projette », « poursuit », « en cours », « potentiel », « vise », « cherche à » ou « devrait » et comprennent également des déclarations de la Société concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu'elles ne constituent pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l'exige.



1 IQVIA 2021 2 Nuvaring® est une marque déposée de N.V. Organon

