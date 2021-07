LOS GATOS, Californie, 7 juillet 2021 /CNW/ - RiverMeadow Software Inc. , un important fournisseur de services de migration infonuagique et partenaire de premier plan de Google Cloud , a annoncé aujourd'hui que Mitel , un chef de file mondial des communications d'affaires, a terminé avec succès la migration de 1 000 charges de travail vers le Google Cloud VMware Engine en moins de 90 jours.

Mitel fournit des solutions de communications unifiées en tant que service à 70 millions d'entreprises dans plus de 100 pays. L'entreprise compte 30 centres de données à travers le monde, et elle a récemment entrepris de les déplacer de leurs emplacements physiques vers le nuage afin de tirer parti de la normalisation, de l'automatisation et de la consolidation des TI.

RiverMeadow a été sélectionnée par Mitel pour gérer la découverte, l'évaluation et la migration des charges de travail VMware de l'entreprise vers le Google Cloud VMware Engine. Un ensemble initial de 1 000 machines virtuelles a été sélectionné pour la migration, y compris 160 To de stockage utilisable et 770 Go de mémoire. « Au plus fort des travaux, le nombre de migrations s'élevait à 200 machines virtuelles par semaine, ce qui constitue une réalisation importante et témoigne de la capacité de RiverMeadow à gérer les migrations à grande échelle et à grande vitesse », a expliqué Jim Jordan, président et chef de la direction de RiverMeadow.

« Le soutien de RiverMeadow a été exceptionnel, a déclaré Rick Cirigliano. Grâce à sa vaste expérience de Google Cloud VMware Engine et de HCX, l'entreprise nous a permis d'accélérer notre processus de migration à l'échelle mondiale, qui est passé de neuf mois à moins de six mois, sans perturber nos activités principales. »

Depuis la fin du processus de migration, Mitel a constaté une amélioration importante au sein de nombreux secteurs de l'entreprise. « Notre migration de VMware vers Google Cloud s'est traduite par un délai de mise en marché plus court favorisant des revenus plus élevés, a déclaré Rick Cirigliano. « Nous pouvons aussi prendre de l'expansion pour appuyer d'autres travaux, et nous avons multiplié par quatre le nombre d'unités d'œuvre terminées chaque mois grâce à l'effet de levier opérationnel créé par l'écosystème de Google Cloud. »

Mitel, un chef de file mondial des communications d'affaires alimentant plus de deux milliards de relations d'affaires, aide les entreprises et fournisseurs de services à entrer en contact, collaborer et fournir des services novateurs à leurs clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.mitel.com et suivez-nous @Mitel sur Twitter.

RiverMeadow offre une vaste gamme de services de migration multinuage à prix fixe et de fonctionnalités de produits afin de réduire considérablement le temps, le coût et le risque en matière de migration des charges de travail physiques, virtuelles et infonuagiques vers et entre les nuages publics ou privés.

