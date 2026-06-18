MONTRÉAL, le 18 juin 2026 /CNW/ - Pour une deuxième année consécutive, la division Présentoirs et co-packing de Mitchel Lincoln s'est distinguée lors du prestigieux Gala Gutenberg, le 28 mai dernier, en remportant le prix dans la catégorie 100 % numérique pour le présentoir plancher automne conçu pour le Groupe Marcelle. Le Gala Gutenberg souligne l'excellence des réalisations les plus exceptionnelles de l'industrie de l'impression grâce à des critères rigoureux de qualité, d'innovation et d'excellence technique.

Un présentoir qui allie créativité et précision technique

Mitchel Lincoln et Groupe Marcelle remportent le prix Gutenberg 2026 dans la catégorie 100 % numérique (Groupe CNW/Emballages Mitchel-Lincoln Packaging)

Conçu pour mettre en valeur les étapes d'une routine de soin de la peau, ce présentoir se démarque avec des détails rarement visibles aux yeux des consommateurs : une reproduction parfaite des couleurs sur cinq composantes imprimées numériquement sur différents types de carton. Malgré les variations naturelles des substrats, l'équipe de Mitchel Lincoln a réussi à maintenir une cohérence visuelle irréprochable sur l'ensemble du présentoir, créant ainsi une expérience de marque harmonieuse.

La complexité du projet allait bien au-delà de l'impression. Les nombreuses cavités destinées aux produits étaient mises en valeur par des cadrages de couleur nécessitant une découpe d'une très grande précision. Le montage exigeait également un savoir-faire particulier en raison des multiples pièces courbées et emboîtées qui composent la structure finale. « Nous avons dû adapter notre approche pour chaque composante du présentoir afin de garantir une uniformité visuelle exceptionnelle », soulignent Nazig Injejikian et Mélanie Doucet, respectivement chef d'équipe coordination et infographe, qui ont travaillé sur les projets soumis au Gala Gutenberg.

« C'est une excellente nouvelle. Mitchel Lincoln peut être fière d'avoir conçu ce design. Bravo à tous ! », a déclaré Lisa Bachetti, directrice, achats et développement d'emballage pour le Groupe Marcelle.

Cette deuxième victoire consécutive dans la catégorie 100 % numérique confirme le leadership et le talent de Mitchel Lincoln en impression numérique grand format, ainsi que sa capacité à transformer des défis techniques complexes en solutions de mise en marché remarquables.

À propos de Mitchel Lincoln, membre du groupe de sociétés Atlantic Packaging

Fondée en 1965, Mitchel Lincoln est l'un des principaux manufacturiers d'emballages en carton ondulé, de présentoirs et de solutions de co-packing au Québec. Mitchel Lincoln est membre du groupe de sociétés Atlantic Packaging, un leader nord-américain en emballage innovant et durable qui offre des solutions allant des emballages en carton ondulé et décoratif aux services de recyclage et aux sacs en papier. Avec un siège social au Canada et des divisions aux États-Unis, le groupe de sociétés Atlantic Packaging s'engage à répondre de manière constante aux attentes des clients grâce à la collaboration, à l'innovation et à des partenariats durables.

Pour en savoir plus sur Mitchel Lincoln, visitez www.mitchellincoln.ca

SOURCE Emballages Mitchel-Lincoln Packaging

Pour plus d'informations : Julie Taillefer, Gestionnaire Marketing Canada, 514-977-1638, [email protected]