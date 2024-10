MiTAC Computing Technology consolide sa marque et élargit ses activités dans le domaine des serveurs

TAOYUAN, le 30 sept. 2024 /CNW/ - MiTAC Computing Technology Corporation, une filiale de MiTAC Holdings Corporation (ci-après appelée MiTAC ; symbole boursier : 3706), a annoncé que la marque de serveurs TYANMD sera intégrée à la marque MiTAC. À compter du 1er octobre 2024, tous les produits porteront la marque MiTAC, avec le lancement d'un nouveau logo et la mise à jour du site Web officiel. Site Web de MiTAC Computing Technology Corporation : http://www.mitaccomputing.com/

MiTAC a fait son entrée dans le secteur de l'ODM de serveurs en 1999, en tant que l'un des pionniers du marché des serveurs à Taïwan. En 2007, elle a élargi sa présence en faisant l'acquisition de Tyan Computer, se forgeant ainsi une réputation dans la conception de cartes mères et de systèmes barebone de haute performance destinés au marché des serveurs haut de gamme. À la suite de la scission des activités d'informatique en nuage de MiTAC en 2014, MiTAC Computing Technology a été établie en tant que filiale de Mitac Holdings sous le nom de MiTAC-Synnex Group.

Forte de plus de deux décennies d'expérience dans la recherche, le développement, la fabrication et les ventes de serveurs, MiTAC Computing Technology a toujours repoussé les limites de l'innovation en tirant parti des meilleurs talents et de l'efficacité opérationnelle. Déterminée à gagner la confiance des clients et à favoriser le succès mutuel, MiTAC conçoit et fabrique des produits de serveur de haute qualité pour les équipementiers et les fournisseurs de services infonuagiques (FSI). Grâce à sa marque de serveur de premier plan, TYAN, MiTAC a obtenu des appréciations significatives pour sa grande expertise et son succès. En outre, depuis juillet 2023, MiTAC Computing Technology a repris l'activité serveur du Datacenter Solutions Group (DSG) d'Intel, renforçant ainsi son influence sur le marché des serveurs sous la marque MiTAC.

Rick Hwang, président de MiTAC Computing Technology, a expliqué que bien que MiTAC et TYAN servent des segments de marché distincts, leur intégration sous une marque unique permettra de rationaliser les stratégies de distribution, de créer des synergies de gestion de la marque et de renforcer la présence globale de MiTAC sur le marché.

Le processus d'intégration de la marque sera entièrement achevé d'ici le 1er octobre 2024, ce qui permettra de regrouper tous les produits sous la marque MiTAC. Alors que la demande d'IA générative continue de croître, MiTAC Computing Technology s'engage à faire progresser sa gamme de serveurs d'IA en tirant parti de ses atouts en matière de recherche et de développement. « Notre engagement à offrir des solutions et un service de qualité supérieure à nos clients demeure inébranlable, a déclaré Rick Hwang. « En unifiant notre marque, notre objectif est d'améliorer la valeur des offres de MiTAC, en offrant une expérience client transparente et cohérente à l'ensemble de nos clients »

À propos de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corporation, une filiale de MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), se spécialise dans les solutions infonuagiques, d'IA/HPC et d'informatique de périphérie et possède plus de 30 ans d'expertise en matière de conception et de fabrication. En mettant fortement l'accent sur les centres de données à grande échelle, MiTAC offre des solutions flexibles et personnalisées pour divers systèmes et applications. Notre gamme de produits comprend des serveurs TYAN, des serveurs ORAN, des serveurs AI haute performance et d'autres produits pour centres de données.

À l'origine, MiTAC exploitait le réseau de serveurs sous la marque TYAN et a commencé à vendre les produits de serveurs DSG d'Intel sous la marque MiTAC en juillet 2023. Depuis octobre 2024, nous avons fusionné les marques TYAN et MiTAC afin de rationaliser nos opérations et d'améliorer la gestion de la marque. MiTAC est désormais la seule marque pour tous nos produits.

Site Web de MiTAC Computing Technology Corporation :

http://www.mitaccomputing.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2516564/PR_photo_Rick_Hwang____________President_of_MiTAC_Computing_Technology.jpg

