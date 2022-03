Mission de la ministre Girault à Paris du 14 au 17 mars 2022 - Mission en France réussie : le Québec participe activement à la rédaction et à l'adoption de la Résolution sur l'Ukraine par la Francophonie et fait avancer ses priorités économiques

QUÉBEC, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, a porté la voix du Québec à la 40e session extraordinaire de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), qui s'est tenue à Paris le 16 mars 2022.

Le Québec se réjouit de l'adoption par les États et gouvernements membres de la Francophonie de la Résolution sur l'Ukraine, un observateur au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il s'est exprimé lors de la Conférence ministérielle pour dénoncer l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie et a participé activement aux négociations entourant l'élaboration du projet de résolution.

La Conférence ministérielle aura également permis à la ministre de se prononcer et d'échanger avec les ministres et les chefs de délégation présents sur des enjeux d'importance tels que les situations politiques au sein de l'espace francophone, la lutte contre la désinformation et le nouveau cadre règlementaire de l'OIF, qui s'inscrit en droite ligne avec la modernisation souhaitée par le Québec. La Francophonie économique était également au cœur des discussions, alors que plusieurs pays francophones souhaitent resserrer les liens économiques qui les unissent.

La ministre a eu l'occasion de réaliser un entretien avec la secrétaire générale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo. Elles ont notamment échangé sur le positionnement de la Francophonie concernant la guerre en Ukraine, les défis en matière de lutte contre la désinformation ainsi que la gouvernance de l'OIF.

Elle a aussi profité de son passage à Paris pour tenir des rencontres politiques et échanger sur les priorités gouvernementales du Québec avec des représentants du gouvernement français. La ministre s'est entretenue avec, entre autres, la ministre de la Culture de la République française, Mme Roselyne Bachelot. Lors de cet entretien, elle a confirmé l'engagement du Québec à contribuer à la réussite de la Cité internationale de la langue française, au château de Villers-Cotterêts, dans la région des Hauts-de-France. Le gouvernement du Québec offrira notamment des œuvres littéraires, musicales et audiovisuelles québécoises pour faire partie du parcours permanent de la Cité.

Elle a également rencontré le député des Français établis hors de France et président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, M. Roland Lescure, pour discuter des grands dossiers de la relation Québec-France, dont celui sur les synergies possibles en matière de relance durable, ainsi que ceux ayant trait au dynamisme et à l'importance de la communauté française établie au Québec.

La mission a aussi permis à la ministre de rencontrer les membres du Cercle de dirigeants d'entreprises France-Québec, de discuter de leurs projets et des moyens pour encore mieux les accompagner. Rappelons que la France était, en 2021, la première destination européenne pour les exportations de marchandises du Québec et qu'environ 1 400 entreprises québécoises y exportent leurs produits. La France est par ailleurs l'une des principales sources d'investissements étrangers au Québec. Elle y déploie le deuxième plus important contingent de filiales d'entreprises étrangères.

Citation :

« Je suis très fière du rôle que le Québec a joué lors de la CMF et me réjouis de l'adoption par consensus de la Résolution, qui réprouve l'agression militaire de l'Ukraine par la Fédération de Russie. Il était nécessaire que la Francophonie se positionne sur cette guerre qui afflige des milliers de personnes en Ukraine et dans les pays limitrophes.

La Conférence ministérielle m'a permis de tisser et de renforcer des liens avec d'autres États et gouvernements de la Francophonie, notamment en vue du Sommet de Djerba, qui aura lieu en novembre prochain en Tunisie. Je suis heureuse d'avoir participé aux travaux de la CMF sur des enjeux de fond pour l'avenir de l'espace francophone. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

La CMF est la deuxième instance de la Francophonie, après le Sommet de la Francophonie, et se tient annuellement. Les ministres des Affaires étrangères et les ministres responsables de la Francophonie des 88 États et gouvernements membres, associés et observateurs de l'OIF y siègent.

La participation québécoise à la CMF permet aussi de développer les relations bilatérales, tant politiques qu'économiques, avec des pays au fort potentiel économique afin d'accroître les échanges économiques et commerciaux.

La Cité internationale de la langue française, mise en œuvre par le Centre des monuments nationaux, opérateur du ministère de la Culture, et en liaison avec les services de ce ministère, ouvrira ses portes à l'automne 2022 pour son parcours permanent.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de ses 33 représentations dans 18 pays, suivez-nous dans les médias sociaux :

Facebook

Twitter

Linkedin

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Renseignements: Source : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 418 999-1939; Information : Patricia Leopoldino, Conseillère en communication, Direction des communications et des affaires publiques, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Tél. : 418 559-1298, mrif.gouv.qc.ca, Québec.ca/international