Mission commerciale et économique à Boston en sciences de la vie - Plus de 82 M$ d'investissements pour la réalisation de seize projets innovants en technologies médicales au Québec

BOSTON, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - C'est à l'Espace Québec qu'ont été dévoilées plusieurs initiatives innovantes et prometteuses pour le secteur québécois des technologies médicales. Les entreprises Les solutions médicales SoundBite, Emovi et diaMentis de même que le Consortium industriel de recherche et d'innovation en technologies médicales - MEDTEQ ont reçu des appuis financiers gouvernementaux se chiffrant à plus de 17,2 millions de dollars. Ceux-ci visent à soutenir des investissements totalisant plus de 82,2 millions de dollars et ayant pour but la réalisation de projets stratégiques et porteurs pour le Québec.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce dans le cadre de la MedTech Conference 2019, qui se déroule à Boston jusqu'au 25 septembre. Le ministre est à la tête d'une délégation québécoise composée de plus de 70 participants, représentant une quarantaine d'entreprises et d'organismes ainsi que des partenaires de l'industrie québécoise des technologies médicales et des technologies de l'information en santé.

Les solutions médicales SoundBite

Grâce au programme BioMed Propulsion, administré par Investissement Québec, l'entreprise Les solutions médicales SoundBite recevra un appui financier gouvernemental de plus de 8 millions de dollars, qui permettra le lancement commercial de sa technologie de traitement des occlusions totales chroniques d'artères par ondes de choc. Le projet, évalué à plus de 43,8 millions de dollars, consiste à accélérer les activités de recherche et développement de l'entreprise afin d'établir les bases pour la mise en marché stratégique de son produit en Europe. Il générera des retombées économiques positives et importantes pour le Québec, notamment par la création de 25 emplois à haute valeur ajoutée et par la dynamisation et le développement d'expertise au sein de la chaîne de fournisseurs québécois à Montréal. Il favorisera aussi l'ouverture d'un centre d'excellence mondial en traitement par ondes de choc d'occlusions chroniques et partielles d'artères, contribuant ainsi au renforcement de la position du Québec en tant que chef de file dans le traitement de pathologies cardiaques.

Emovi

L'entreprise Emovi bénéficiera aussi du programme BioMed Propulsion, avec un appui financier gouvernemental de 4,8 millions de dollars pour la mise en œuvre de son plan de commercialisation sur le territoire américain. Évalué à plus de 20 millions de dollars, et menant à la création de 23 emplois spécialisés sur trois ans, le projet renforcera les avantages concurrentiels du Québec dans le domaine de l'orthopédie et fera rayonner le savoir québécois à travers le monde, plus particulièrement en matière de mesure, de diagnostic et de traitement de pathologies du genou.

diaMentis

Le gouvernement du Québec financera à hauteur de 2 millions de dollars, par l'entremise d'Investissement Québec, un projet d'innovation technologique de l'entreprise diaMentis. Le projet, évalué à 12,3 millions de dollars, vise à développer et à commercialiser un outil d'aide au diagnostic pour une meilleure prise en charge des patients atteints de troubles mentaux, dont la schizophrénie, le trouble bipolaire et la dépression majeure, dans un contexte de médecine personnalisée. Cette technologie facilitera la gestion et le traitement des maladies mentales et permettra au réseau de la santé et des services sociaux du Québec d'épargner à terme des sommes importantes. Le produit développé par diaMentis a le potentiel de révolutionner la pratique médicale dans ce secteur, qui fait actuellement très peu appel à la technologie.

Consortium industriel de recherche et d'innovation en technologies médicales - MEDTEQ

Le gouvernement du Québec octroie un soutien financier de plus de 2,4 millions de dollars au Consortium industriel de recherche et d'innovation en technologies médicales - MEDTEQ pour le financement de treize projets en technologies médicales représentant des investissements de plus de 6,1 millions de dollars. Les sommes proviennent du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation. Cinq PME, neuf petites entreprises émergentes, deux grandes entreprises, cinq fondations et onze universités et centres de recherche participeront à ces projets.

Citation :

« Hautement performante, l'industrie des sciences de la vie est essentielle à la croissance économique du Québec. Le gouvernement travaille à bâtir un environnement d'affaires adapté à sa réalité pour lui permettre de se développer de façon solide et durable. C'est pourquoi nous continuons d'accélérer son essor en appuyant la recherche, en soutenant le financement des entreprises et en stimulant la création d'emplois de qualité dans toute la chaîne de l'innovation. Le Québec possède des forces indéniables dans de nombreux domaines des sciences de la vie qui sont notamment tributaires de la recherche effectuée dans les établissements d'enseignement supérieur et de la qualité de la formation qui y est offerte. Les projets annoncés aujourd'hui confirment que le Québec continue de se distinguer partout à travers le monde. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

La MedTech Conference est l'un des rassemblements les plus importants du secteur des technologies médicales en Amérique du Nord. Organisé par l'Advanced Medical Technology Association (AdvaMed), cet événement regroupe des décideurs et des influenceurs internationaux.

Fondée en 2015, diaMentis est une entreprise privée de Québec dont la technologie est issue des travaux réalisés à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec affilié à l'Université Laval .

. Fondée par trois scientifiques du laboratoire d'ondes de choc de l'Université de Sherbrooke et un entrepreneur en série en technologies médicales, l'entreprise Les solutions médicales SoundBite, située à Montréal, se spécialise en technologies médicales et a mis au point une technologie novatrice pour débloquer les artères par ondes de choc.

et un entrepreneur en série en technologies médicales, l'entreprise Les solutions médicales SoundBite, située à Montréal, se spécialise en technologies médicales et a mis au point une technologie novatrice pour débloquer les artères par ondes de choc. Fondée en 2007, Emovi est une entreprise montréalaise de technologies médicales qui développe et commercialise des outils de pointe en évaluation de la fonction articulaire en mouvement. Son premier produit, le KneeKG MC , dont le développement a impliqué Polytechnique Montréal, l'École de technologie supérieure et l'Université de Montréal, permet de faire l'évaluation en trois dimensions de blessures ligamentaires.

, dont le développement a impliqué Polytechnique Montréal, l'École de technologie supérieure et l'Université de Montréal, permet de faire l'évaluation en trois dimensions de blessures ligamentaires. Le Consortium industriel de recherche et d'innovation en technologies médicales - MEDTEQ, situé à Montréal, a pour mission d'accélérer le développement de solutions innovantes, leur validation et leur intégration dans les réseaux de la santé et de positionner, localement et à l'échelle internationale, les produits et services issus du secteur québécois et canadien des technologies médicales, générant ainsi des retombées économiques majeures tout en améliorant les soins au bénéfice des patients. MEDTEQ compte sur le soutien financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada (via le Programme des centres d'excellence en commercialisation et en recherche), du secteur privé et de partenaires complémentaires pour favoriser les relations recherche-industrie.

(via le Programme des centres d'excellence en commercialisation et en recherche), du secteur privé et de partenaires complémentaires pour favoriser les relations recherche-industrie. L'industrie québécoise des sciences de la vie représente plus de 56 000 emplois et regroupe plusieurs grandes multinationales dans les secteurs de la biopharmaceutique et du matériel médical.

Le programme BioMed Propulsion a été mis en place dans le cadre de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2010-2027 pour appuyer financièrement les entreprises du Québec à fort potentiel de croissance du secteur des sciences de la vie afin de les amener à commercialiser les résultats de leur recherche.

