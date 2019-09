Mission commerciale et économique à Boston en sciences de la vie - Hautement compétitifs, les secteurs québécois des sciences de la vie et de l'innovation se distinguent à la MedTech Conference 2019

BOSTON, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, se dit très satisfait de la mission économique qu'il a dirigée à Boston du 22 au 24 septembre à l'occasion de la MedTech Conference 2019. Il était en effet à la tête d'une délégation québécoise composée de plus de 70 participants, comprenant une quarantaine d'entreprises et d'organismes ainsi que des partenaires issus des secteurs québécois des technologies médicales et des technologies de l'information en santé.

La MedTech Conference, qui regroupe des décideurs et des influenceurs internationaux, est l'un des rassemblements les plus importants du secteur des technologies médicales en Amérique du Nord. Cet événement constitue une occasion unique pour les entreprises québécoises de réseauter, de tisser des partenariats, d'attirer des investissements, de renforcer des relations d'affaires et d'établir des liens privilégiés avec les grands industriels et distributeurs américains de l'industrie des sciences de la vie.

Des projets d'investissement prometteurs

L'Espace Québec, installé dans le pavillon du Canada, a permis au ministre Fitzgibbon d'annoncer l'attribution, notamment par l'entremise du programme BioMed Propulsion et du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, d'aides financières gouvernementales totalisant plus de 17 millions de dollars aux entreprises Emovi, Les solutions médicales SoundBite et diaMentis ainsi qu'au Consortium industriel de recherche et d'innovation en technologies médicales - MEDTEQ. Ces aides financières permettront d'appuyer la réalisation de seize projets de recherche ou de commercialisation, qui totalisent des investissements de plus de 82 millions de dollars dans le secteur des technologies médicales.

Des activités pour promouvoir le Québec et son industrie des sciences de la vie

Le ministre a également profité de son passage à Boston pour promouvoir, lors de tables rondes et d'événements de réseautage, le dynamisme de l'industrie québécoise des sciences de la vie auprès d'acteurs économiques américains, dont des représentants du milieu hospitalier, de fonds d'investissement et de chambres de commerce de la Nouvelle‑Angleterre. Ces échanges lui ont permis de mettre la table à d'éventuelles collaborations non seulement dans les secteurs des technologies médicales et des technologies de l'information en santé, mais également dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée aux sciences de la vie.

À l'occasion de rencontres privées, le ministre Fitzgibbon s'est aussi entretenu avec de hauts dirigeants d'entreprises multinationales actives notamment dans les secteurs des sciences de la vie et des technologies de l'information. Ces rencontres bilatérales avaient entre autres comme objectif de favoriser l'accroissement des investissements étrangers au Québec.

Citation :

« En organisant cette mission commerciale et économique, je souhaitais faciliter l'accès des participants à des acteurs et à des investisseurs internationaux, susciter l'intérêt de grandes sociétés pour des projets de recherche et d'innovation collaboratifs et, surtout, présenter le Québec comme un partenaire de premier plan pour réaliser des projets d'envergure innovants en sciences de la vie. J'ai donc gardé en tête ces objectifs lors de mes différents échanges avec nos partenaires économiques de Boston et de l'ensemble de la Nouvelle‑Angleterre, et c'est avec enthousiasme que j'ai réaffirmé auprès d'eux le statut du Québec comme plaque tournante exceptionnelle, notamment dans le secteur des technologies médicales. Grâce à leur présence à la MedTech Conference, les entreprises québécoises ont d'ailleurs pu promouvoir l'expertise, la capacité d'innover et la haute performance de l'industrie des sciences de la vie, qui fait la fierté du Québec. Je suis convaincu que les échanges qui ont eu lieu au cours de cet événement et des différentes activités organisées en marge de celui-ci mèneront à de nombreux résultats concrets pour l'essor de notre industrie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

La MedTech Conference est l'un des rassemblements les plus importants du secteur des technologies médicales en Amérique du Nord. Organisé par l'Advanced Medical Technology Association (AdvaMed), cet événement regroupe des décideurs et des influenceurs internationaux. Cette année, plus de 3 000 personnes en provenance de 32 pays s'y sont réunies et quelque 2 300 rencontres de réseautage y ont été organisées.

L'industrie québécoise des sciences de la vie représente plus de 56 000 emplois et regroupe plusieurs grandes multinationales actives dans les secteurs de la biopharmaceutique et des technologies médicales.

Le programme BioMed Propulsion appuie financièrement les entreprises du Québec à fort potentiel de croissance du secteur des sciences de la vie afin de les amener à commercialiser les résultats de leur recherche.

Le Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation vise à consolider le système d'innovation québécois et ses composantes, à augmenter la compétitivité des entreprises et de la société par l'innovation ainsi qu'à favoriser l'utilisation optimale ou concertée des résultats de la recherche sur les plans économique, social, environnemental et culturel. Ce programme soutient entre autres financièrement les organismes d'intermédiation, tels que MEDTEQ.

Lien connexe :

