Mission accomplie : Parkour3 devient rapidement Agence partenaire certifiée niveau or par HubSpot

MONTRÉAL, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le 15 octobre dernier, soit un mois seulement après avoir obtenu la certification niveau argent, Parkour3 a été nommée Agence partenaire certifiée niveau or par HubSpot! Son objectif de décrocher ce titre d'ici la fin de 2019 a été atteint et largement dépassé!



HubSpot a décerné ce titre à l'agence en raison de sa croissance constante et de la forte adoption de sa plateforme par ses clients. Grâce à l'ajout de cette plateforme, Parkour3 est en mesure de transformer la façon dont ses clients développent de nouvelles affaires, atteignent de nouveaux publics et servent leur clientèle.

Taylor Swaysey, gestionnaire de compte principale pour HubSpot, confirme :

« Parkour3 est l'un de nos partenaires qui croît le plus rapidement au Canada. Sa progression rapide de partenaire argent à partenaire or n'a pris que quelques semaines. L'agence s'engage non seulement à être extrêmement bien informée en passant un nombre important de certifications individuelles, mais aussi à créer des stratégies efficaces pour ses clients. C'est ce qui fait de Parkour3 l'un de nos partenaires les plus prometteurs. »

La croissance bat son plein et n'est pas près de ralentir : Parkour3 se donne maintenant comme objectif d'atteindre le niveau Platine avant la fin de son exercice financier, soit en mai 2020. Restez à l'écoute!



À propos de Parkour3

La mission de Parkour3 est d'accompagner les entreprises dans l'élaboration de leurs stratégies numériques en mettant à profit les technologies et en automatisant leur processus de marketing et de vente afin de générer de la croissance. L'offre de bout en bout s'étend de la stratégie à l'exploitation. Les 3 principaux secteurs d'activités comprennent le développement de sites Web et le développement numérique, l'automatisation du marketing et les campagnes de marketing.

