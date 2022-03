Mission à Paris du 14 au 17 mars 2022 - La ministre Nadine Girault participe à la 40e session extraordinaire de la Conférence ministérielle de la Francophonie

QUÉBEC, le 12 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, se rend à Paris pour participer à la 40e session extraordinaire de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF). Elle profitera de son passage à la CMF pour rencontrer des représentants politiques de haut niveau, notamment du gouvernement français et des États et gouvernements de la Francophonie. Elle aura également l'occasion d'échanger avec des dirigeants d'entreprises québécoises établies en France.

Cette conférence ministérielle sera l'occasion pour les ministres des Affaires étrangères et les ministres responsables de la Francophonie de se prononcer sur des enjeux d'importance, dont les situations politiques au sein de l'espace francophone et la lutte contre la désinformation. La CMF permettra également d'adopter un nouveau cadre règlementaire pour l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui s'inscrit en droite ligne avec la modernisation souhaitée par le Québec.

Citation :

« La Conférence ministérielle de la Francophonie permet au Québec de faire entendre sa voix, alors que l'Ukraine, membre observateur de la Francophonie, subit les souffrances de la guerre. Je porterai au sein de cette enceinte les valeurs de paix ainsi que de respect des libertés et des droits de la personne, qui sont chères aux Québécois. Je ferai aussi valoir l'expertise des institutions du Québec qui œuvrent en Francophonie et qui peuvent contribuer significativement aux enjeux politiques et à la lutte contre la désinformation. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

La CMF est la deuxième instance de la Francophonie, après le Sommet de la Francophonie. Elle se tient annuellement et peut être convoquée en session extraordinaire. Les ministres des Affaires étrangères et les ministres responsables de la Francophonie des 88 États et gouvernements membres, associés et observateurs de l'OIF y siègent.





La participation québécoise à la CMF permet aussi de développer les relations bilatérales, notamment avec des pays au fort potentiel économique, dont certains pays d'Afrique.

