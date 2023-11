Mises à pied chez Pascan - L'incurie de la CAQ coupe les ailes des régions, estime Joël Arseneau

QUÉBEC, le 11 nov. 2023 /CNW/ - Le député des Îles-de-la-Madeleine à l'Assemblée nationale et porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de transport, Joël Arseneau, fustige la décision du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) de mettre fin au Programme d'aide pour le maintien des services aériens régionaux essentiels. On abandonne carrément les régions à leur sort, » estime le député madelinot. « Les conséquences s'annoncent catastrophiques pour les liaisons aériennes régionales. L'impact pour les citoyens, les malades et les entreprises risque d'être désastreux. »

On a appris hier que Pascan Aviation va procéder à des mises à pied, conséquence directe de la décision de Québec ne pas reconduire le programme d'aide pour le maintien des services aériens régionaux essentiels. « C'est une décision déplorable pour cette entreprise qui a pris la relève d'Air Canada pour desservir nos régions en pleine pandémie, il y a trois ans, mais aussi et surtout pour les employés mis à pied et leurs familles, ainsi que pour les citoyens des régions qui, encore une fois, paient pour le manque de vision de la CAQ, qui coupe littéralement les ailes de nos régions », dénonce Joël Arseneau.

Le député des Îles-de-la-Madeleine est sans équivoque : « François Legault se balance du développement des régions. On lui répète depuis des années que ce dont les transporteurs ont besoin, et ce que les résidents des régions veulent, ce sont des mesures structurantes pour une desserte aérienne fiable et abordable. » Joël Arseneau rappelle que c'est la CAQ qui a choisi de miser exclusivement sur la stimulation de l'offre comme moyen d'améliorer le transport aérien régional avec les billets à 500$ du Programme d'accès aérien aux régions. « Le PAAR, on le sait, est un échec, » réitère M. Arseneau. « Et on en rajoute aujourd'hui en coupant l'oxygène des transporteurs ! Il faut plutôt investir dans la consolidation et le développement de l'offre, on le dit depuis le début », répète-t-il.

Le député Arseneau rappelle que l'objectif de la CAQ, dès l'abandon des régions par Air Canada en juin 2020, était de mettre en place un nouveau modèle de desserte aérienne régionale. Il faut selon lui revenir à cet objectif prioritaire. « On doit repartir du bon pied. Le gouvernement doit veiller à ce que les Québécoises et les Québécois qui dépendent de services aériens fiables et abordables continuent d'y avoir accès », estime l'élu qui a proposé de multiples solutions au gouvernement.

Il demande ainsi au gouvernement de convoquer d'urgence une réunion du comité permanent sur le transport aérien, mis en place en février. « Ce comité n'a produit aucun résultat concret. On s'entend tous pour dire qu'il faut agir, alors agissons ! », poursuit-il. « Cette rencontre doit être élargie et inclure les oppositions et des représentants d'autres secteurs liés de près au transport aérien », conclut-il.

