Mise en vente du dissipateur thermique pour PlayStation 5 de SK hynix par Hitachi-LG Data Storage

SÉOUL, Corée du Sud, le 22 janv. 2024 /CNW/ -- Le 22 janvier, Hitachi-LG Data Storage Inc, distributeur mondial et partenaire de production de SK hynix , annonce la vente du nouveau dissipateur thermique « Haechi H01 » conçu spécifiquement pour PlayStation 5. Ce dissipateur thermique innovant vise à maximiser les performances de refroidissement du SSD interne P41, développé par SK hynix.

Du 22 janvier au 4 février, Hitachi-LG Data Storage prévoit une promotion mondiale pour le lancement du produit sur Amazon dans neuf pays : États-Unis, Canada, Mexique, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne et Australie.

Le dissipateur thermique Haechi H01 est fabriqué en une seule pièce via l'usinage CNC. Il présente une surface de dissipation thermique environ 2,3 fois supérieure à celle d'un dissipateur thermique standard pour un SSD M.2. La partie inférieure du dissipateur thermique est dotée d'un matériau d'interface thermique (Thermal Interface Material ou TIM) résistant à la déformation causée par la chaleur et l'endurance, qui améliore la durabilité du produit.

Hitachi-LG Data Storage Inc. souligne que le dissipateur thermique H01 est conçu pour les jeux à hautes performances et qu'il peut maintenir des performances stables en compensant à la fois rapidité et production de chaleur.

Hitachi-LG Data Storage prévoit la mise en vente prochaine d'un dissipateur thermique SK hynix pour SSD M.2, pour PlayStation 5 Slim.

À propos d'Hitachi-LG Data Storage Inc.

Hitachi-LG Data Storage est une joint-venture entre Hitachi et LG Electronics, consacré à la création de dispositifs de stockage et de composants d'habitacle automobile. En tant que partenaire de production agréé et distributeur mondial des disques SSD de SK hynix, Hitachi-LG Data Storage garantit une qualité de production et de livraison aux clients.

