Mise en valeur du territoire public - Nouveau programme pour la remise en état de sablières et de gravières

QUÉBEC, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, annonce un nouveau programme d'aide financière pour accélérer la mise en valeur du territoire public par la remise en état de sablières et de gravières.

Ce programme s'adresse aux municipalités du Québec et aux municipalités régionales de comté (MRC), ainsi qu'au Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James. Un premier appel de projets sera lancé dans la semaine du 7 juin 2021. Les requérants admissibles ont jusqu'au 25 juin 2021 pour soumettre leur projet.

Le Programme financera les travaux de réaménagement et de restauration de sablières et de gravières sur le territoire public afin d'atteindre les trois objectifs suivants :

Réaménager et restaurer d'anciennes sablières inutilisées depuis plus de 10 ans ou dont la ressource est épuisée;

Effectuer la caractérisation environnementale de l'ancienne sablière où la présence de contamination est suspectée;

Procéder à la revalorisation du site de l'ancienne sablière selon les règles d'utilisation du territoire public.

Dans le cadre du nouveau programme, le soutien financier provient de l'enveloppe de 10 M$ sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023) annoncée lors du point sur la situation économique et financière de novembre dernier. Le réaménagement et la réhabilitation de sablières et de gravières, qui sont sous la responsabilité de l'État, permettront de rendre ces endroits accessibles au public et entraîneront des retombées économiques pour plusieurs régions du Québec.

Citation :

« La mise en œuvre de ce nouveau programme est une occasion pour les municipalités et MRC du Québec de réaliser des projets de revalorisation du territoire. La restauration de ces sites est une priorité pour notre gouvernement et notre action témoigne de cette volonté concrète de redonner aux citoyens un accès de qualité à leur environnement. En plus de contribuer à la mise en valeur du territoire public, cette aide financière favorisera la relance économique du Québec en générant des retombées positives pour les entreprises de nos régions. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Les projets admissibles pourront bénéficier d'une aide financière allant jusqu'à 50 000 $.

Un requérant peut soumettre plusieurs projets, mais chacun doit se trouver sur des sablières distinctes. Les projets devront être réalisés d'ici la fin de l'automne 2022.

Le Ministère dénombre plus de 1 500 sablières et gravières pour lesquelles il a la responsabilité de réaménager et de restaurer le site. De ce nombre, un peu moins de 450 sites sont inactifs depuis plus de 10 ans. On estime que 40 % de ces sites inactifs pourraient faire l'objet de travaux de réaménagement et de restauration.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le Programme d'aide financière pour accélérer la mise en valeur du territoire public par la remise en état de sablières et de gravières ou participer à l'appel de projets, consultez la page Web à ce sujet : https://mern.gouv.qc.ca/mines/programmes/aide-financiere-remise-etat-sablieres-gravieres.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles

https://twitter.com/mern_quebec

Source :

Marie-Eve Thérien

Directrice des communications et

responsable des travaux parlementaires

Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et

ministre responsable de la région de la Côte-Nord

et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Tél. : 418 643-7295

Information :

Relations médias

Ministère de l'Énergie et des

Ressources naturelles

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Liens connexes

https://mern.gouv.qc.ca/