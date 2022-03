Mise en valeur du patrimoine culturel - Revitalisation du patrimoine immobilier : plus de 10 M$ pour donner une nouvelle vocation à des bâtiments religieux patrimoniaux

QUÉBEC, le 3 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, confirme l'octroi de 10 259 756 $ pour le développement et la réalisation de 22 projets de requalification de lieux de culte patrimoniaux. La ministre a procédé à l'annonce en compagnie du député de Gatineau, M. Robert Bussière.

De cette enveloppe, 10 021 178 $ sont consacrés à la transformation de lieux de culte patrimoniaux en de nouveaux usages répondant aux besoins du milieu. Le tout s'inscrit dans la volonté du gouvernement de mettre en valeur le patrimoine immobilier et de s'assurer que les bâtiments qui ont fait notre histoire sont conservés. Ce sont 10 projets situés dans 8 régions administratives qui obtiendront ce soutien gouvernemental.

De plus, 12 autres projets disposeront d'un soutien total de 238 578 $ dans le cadre d'un second volet de l'aide gouvernementale. Ces investissements ont pour objectif d'appuyer la communauté dans l'élaboration et la planification d'initiatives qui visent la transformation des bâtiments religieux patrimoniaux.

Lors de sa présence en Outaouais, la ministre a confirmé une aide de 624 762 $ apportée au projet La Fab sur Mill qui transformera l'ancienne église unie de Chelsea, construite en 1875, en centre culturel. Les locaux serviront désormais de studios d'artistes ainsi que de lieux d'expositions et de performances. Ces mêmes sommes contribueront aux rénovations qui seront nécessaires pour conserver la structure du bâtiment et ses caractéristiques architecturales. Cela porte à 641 457 $ les sommes gouvernementales octroyées à La Fab sur Mill puisque ce projet avait reçu un soutien dans l'élaboration des plans de transformation.

Citations

« En finançant la restauration et la requalification de bâtiments religieux qui sont propres à notre identité québécoise, notre gouvernement préserve un précieux héritage qui fait la fierté des citoyens et qui enrichit tout le Québec. Ces investissements permettront de réaliser des projets qui visent à donner une deuxième vie à de magnifiques bâtiments. Ces derniers continueront donc de témoigner du legs des générations qui ont contribué à bâtir notre culture et notre identité. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La requalification de l'ancienne église unie de Chelsea permettra d'offrir un lieu permanent pour les artistes de la circonscription de Gatineau et de toute la région. Ce nouveau centre culturel favorisera l'accès à la culture dans la communauté de Chelsea et augmentera ainsi l'offre culturelle. Je remercie ma collègue, ministre de la Culture et des Communications, de soutenir ce projet porteur et ainsi de mettre en valeur notre patrimoine culturel. »

Robert Bussière, député de Gatineau

Faits saillants

Ce soutien financier s'ajoute aux 15 M$ investis par le gouvernement du Québec dans le Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux qui serviront à restaurer 73 bâtiments et biens patrimoniaux à caractère religieux.

Rappelons que la ministre a opéré des changements importants dans le Programme, créé en 2019, afin d'en assouplir les normes. En effet, sont maintenant admissibles les lieux de culte à valeur patrimoniale situés dans les sites cités, les sites patrimoniaux déclarés ou dont l'intérêt patrimonial est reconnu comme supérieur. De plus, la proportion des travaux admissibles a été bonifiée de 10 % pour les immeubles classés.

Le Programme est administré en collaboration avec le Conseil du patrimoine religieux du Québec.

Ce programme vise à préserver et à maintenir en bon état les biens immobiliers patrimoniaux ainsi qu'à préserver et à conserver des biens mobiliers, des œuvres d'art et des orgues ayant une valeur patrimoniale, et ce, sur l'ensemble du territoire du Québec.

Ce sont les tables de concertation régionales du Conseil du patrimoine religieux du Québec qui analysent les demandes déposées, établissent les priorités et recommandent les projets au Conseil. Ce dernier analyse ces projets et transmet les informations sur ceux qu'il recommande à la ministre.

Liens connexes

Annexe

Projets retenus dans le cadre du volet 1 : Incubateur à projets de requalification

Édifice Municipalité Projet Aide

financière Église de Notre-Dame-du-Rosaire Lamarche Requalification et

transmission de

l'église de Notre-

Dame-du-Rosaire 25 591 $ Chapelle conventuelle du Sacré-Cœur Baie-Saint-Paul Espace

d'interprétation

accessible en

continuité au

Parcours muséal

existant 38 696 $ Église de Sainte-Anne Yamachiche Bibliothèque, salle

multifonctionnelle et

fromagerie 24 364 $ Église Saint-Andrew Bolton-Ouest Restauration de St.

Andrew's Church 4 666 $ Église de Saint-Romuald Farnham Centre socioculturel 19 685 $ Église Bishop Stewart Memorial of the Holy Trinity Frelighsburg Centre

communautaire 10 394 $ Église de Saint-Enfant-Jésus Montréal Espace civique au

bénéfice de la

collectivité et de la

communauté

pointelière 28 187 $ Église Saint-Sylvestre Saint-Sylvestre Requalification et

transformation de

l'église Saint-

Sylvestre 7 874 $ Église de Sainte-Sabine Sainte-Sabine L'espace cœur du

village 20 154 $ Église Saint-Cajetan Armagh Centre

d'interprétation sur

l'acériculture et

espaces

communautaires 15 354 $ Église de Notre-Dame-des-Prairies Notre-Dame-des-Prairies Carrefour Culturel 30 300 $ Église de Saint-Pierre-Baptiste Saint-Pierre-Baptiste Fromagerie La Mission 13 313 $ Total 238 578 $

Projets retenus dans le cadre du volet 2 : Requalification des lieux de culte patrimoniaux

Édifice Municipalité Projet Aide

financière Église de Saint-Isidore Lac-des-Aigles Centre

d'interprétation des

salmonidés 1 701 030 $ Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix Lac-Sergent Atelier

communautaire

artistique et mise en

place du bloc

sanitaire 116 578 $ Église Olivet Baptist Sutton Maison des

générations Olivet

House 542 920 $ Chapelle de la maison mère de la

congrégation des Sœurs de Sainte-

Anne Montréal La Cité Sainte-Anne 900 701 $ Église de Sainte-Brigide-de-Kildare Montréal Centre culturel et

communautaire

Sainte-Brigide 1 907 050 $ Ancienne église unie de Chelsea Chelsea La Fab sur Mill 624 762 $ Église de Saint-Alexandre Port-Cartier Déménagement

du centre d'action

bénévole de Port-

Cartier 2 144 283 $ Église de Saint-André Îles-de-la-Madeleine Espace d'accélération

et de croissance 1 067 222 $ Église de Saint-Joseph Gaspé Centre

communautaire

Griffon 900 708 $ Église Christ Church Saint-André-d'Argenteuil Musée régional

d'Argenteuil 115 924 $ Total 10 021 178 $

