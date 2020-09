Mise en valeur du patrimoine culturel - Le gouvernement du Québec alloue plus de 79 000 $ à la requalification de 3 églises de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, est heureuse d'annoncer, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, l'octroi d'une somme initiale de 79 074 $ pour le développement de projets de transformation de 3 églises de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Cette somme est attribuée en vertu du Programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux lancé par le gouvernement du Québec en 2019-2020, qui permet de donner une seconde vie à d'anciens lieux de culte et d'en favoriser l'accès aux citoyens. Les 3 projets de transformation des églises s'inscrivent parmi les 22 projets du volet 1 - Incubateur à projets de requalification, sélectionnés à l'occasion de ce premier appel de projets.

Projets retenus

Édifice Municipalité Projet en incubation Église de L'Assomption-de-Notre-Dame Grande-Rivière Incubation d'idées pour l'église Église de Saint-Michel-de-Percé Percé Espace des congrès de Percé Église de Notre-Dame-de-la-Visitation Cap-aux-Meules Édifice multifonctionnel

Dans la foulée des 15 M$ dévoilés le 20 juillet dernier, qui serviront à restaurer 65 immeubles et biens patrimoniaux à caractère religieux, la ministre a annoncé plus tôt en septembre un nouvel octroi de 5 M$ au Conseil du patrimoine religieux du Québec, afin de lancer un deuxième appel de projets. Cette enveloppe supplémentaire permettra au Conseil de sélectionner de nouveaux projets dans le cadre des volets 1 (Incubateur à projets) et 2 (Requalification des lieux de culte patrimoniaux) du Programme.

Rappelons que le Programme a pour objectif spécifique de faciliter la transition des lieux de culte patrimoniaux excédentaires vers de nouveaux usages en lien avec les besoins des communautés, tout en favorisant la conservation et la mise en valeur de leurs caractéristiques patrimoniales.

Citations :

« Le Québec est riche de magnifiques bâtiments, d'anciens lieux de culte qui occupent une place privilégiée dans nos villes et villages, et qui font la fierté des citoyens. L'investissement de notre gouvernement permettra de préserver ces éléments attrayants de notre paysage et de leur donner une nouvelle vocation. Les fonds octroyés pour la requalification traduisent la volonté du gouvernement du Québec de préserver et de mettre en valeur le patrimoine culturel qui fait la beauté du Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La préservation du patrimoine culturel passe d'abord par notre capacité d'adaptation. La requalification de lieux de culte dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine permettra de dynamiser et de mettre en valeur des bâtiments qui sont partie prenante de la vie des citoyens. Ce programme, c'est près de 80 000 $ versés directement pour la revitalisation de projets et pour favoriser un développement régional durable. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Nous sommes heureux de l'annonce des projets retenus dans le cadre du Programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux et de la reconduction du financement pour 2020-2021. Les sommes octroyées pour la préservation et la valorisation du patrimoine culturel à caractère religieux génèrent d'importantes retombées économiques dans plusieurs régions du Québec en créant et en conservant de nombreux emplois, notamment pour les ouvriers, les artisans et les professionnels du patrimoine bâti. »

Josée Grandmont, présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec

Faits saillants :

L'appel de projets 2019-2020 du Programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux, doté d'une enveloppe de 5 M$, s'est tenu du 9 mars au 1 er mai 2020.

mai 2020. Le Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux, doté d'une enveloppe de 15 M$ pour l'année 2020-2021, a été annoncé par la ministre de la Culture et des Communications le 20 juillet dernier.

Rappelons que les 2 programmes sont administrés par le Conseil du patrimoine religieux du Québec en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications.

Liens connexes :

