Mise en service du REM le 31 juillet : le transport collectif de la région métropolitaine se prépare à accueillir un nouveau partenaire

MONTRÉAL, le 7 juill. 2023 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), exo, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) et la Société de transport de Montréal (STM) saluent l'annonce de la date de mise en service de l'antenne Rive-Sud du REM, le 31 juillet prochain. Au cours des prochaines semaines, le REM s'intégrera à des réseaux de transport repensés pour maximiser l'expérience des usagers et l'efficacité de leurs trajets dans le corridor de l'autoroute 10 et ses bassins.

À la suite d'importantes consultations publiques, exo, le RTL et la STM ont procédé au dévoilement de la refonte de leurs réseaux respectifs au cours des derniers mois. Les changements à venir concernent à la fois l'accès au REM et les déplacements locaux. Les partenaires finalisent les derniers préparatifs du plan de déploiement des réseaux locaux pour faciliter l'expérience des usagers dans une transition harmonieuse vers les nouveaux services.

« Le REM changera notre façon de nous déplacer dans la Communauté métropolitaine de Montréal. Je salue le travail colossal effectué par les partenaires. C'est avec fierté et fébrilité que j'invite les citoyens à adopter le REM dès le 31 juillet. Notre gouvernement continuera de soutenir cette nouvelle colonne vertébrale de la mobilité durable au Québec », a déclaré Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable.

« Grâce aux titres Tous modes, le REM est déjà intégré à la tarification régionale depuis le 1er juillet 2022. Dans la foulée de la mise en service, c'est non seulement le plus important projet de transport collectif au Québec depuis 50 ans qui se déploiera, mais également la refonte de 3 réseaux locaux de bus. Exo, le RTL et la STM ont réalisé un excellent travail en plaçant les besoins de la population au cœur de cet exercice afin de profiter de l'arrivée du REM pour optimiser le service local de nombreux secteurs. La concertation de l'ensemble des partenaires était incontournable pour donner à l'arrivée du REM son plein potentiel structurant. Concrètement, les usagers auront droit à une meilleure couverture locale et, pour se rendre au REM, à plus d'amplitude et de fréquence de service avec un accès performant entre le centre-ville de Montréal et la Rive-Sud », a déclaré Benoit Gendron, directeur général de l'ARTM.

« Exo mettra en service son nouveau réseau d'autobus complètement repensé dans les secteurs Chambly-Richelieu-Carignan et Le Richelain/Roussillon. Alors que plus de 60 lignes ont été entièrement redessinées, 25 d'entre elles se rendront directement au REM. Le nouveau réseau améliorera considérablement les déplacements locaux et intermunicipaux en plus d'offrir des trajets directs vers le REM, pour un accès facile au centre-ville et à d'autres destinations sur la couronne sud. Durant les prochaines semaines, exo sera présent sur le terrain pour accompagner sa clientèle dans ce changement d'habitudes », déclare Josée Bérubé, présidente du conseil d'administration d'exo.

« Toute l'équipe du RTL est heureuse d'offrir aux citoyens de Longueuil, Brossard, Boucherville, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville un réseau redessiné qui sera encore plus branché sur leurs besoins, mieux connecté au REM grâce à 29 lignes qui desserviront les 3 stations sur la rive-sud, soit Panama, Du Quartier et Brossard, et plus flexible puisque les horaires seront adaptés aux nouvelles habitudes de déplacement. Il sera également plus accessible avec des temps de parcours améliorés, simplifié grâce à des liens plus faciles à l'intérieur de l'agglomération de Longueuil et aura une meilleure desserte des centres commerciaux, des parcs industriels, des lieux d'enseignement et des installations de santé », déclare Geneviève Héon, présidente du conseil d'administration du RTL.

« C'est avec enthousiasme que j'accueille ce moment historique et tant attendu! En effet, la mise en service du premier tronçon du REM, qui reliera la Rive-Sud au réseau du métro du centre-ville de Montréal avec la station Bonaventure, est une excellente nouvelle pour la mobilité, tout comme notre nouvelle desserte bus à l'Île-des-Sœurs qui pourra être modulée selon les besoins. Celle-ci constitue la première étape de la grande démarche de la refonte du réseau bus sur l'ensemble du territoire de l'île de Montréal. Rappelons que cette refonte vise à repenser le réseau de surface pour le rendre plus attrayant et adapté aux besoins de mobilité des Montréalais, tout en s'arrimant à la mise en service de grands projets de transport collectif », a déclaré Éric Alan Caldwell, président du conseil d'administration de la STM.

Des changements à venir sur les réseaux d'autobus

Les refontes de réseaux d'autobus qui accompagnent la mise en service du REM ont été annoncées par le RTL, exo et la STM au cours des derniers mois.

Toute l'information sur les changements à venir peut être obtenue sur leurs sites respectifs :

- Refonte du réseau du RTL : visionrtl.ca

- Refonte du réseau d'exo : exo.quebec/monreseau

- Refonte du réseau de la STM : refontebus.stm.info

Invitation à un briefing technique conjoint

Pour s'assurer de répondre à l'ensemble des questions sur les changements en transport collectif, l'ARTM, exo, le RTL, la STM et le REM tiendront un briefing technique conjoint le 17 juillet (détails à venir).

