Mise en service du pont de la route 241, à Bromont

SHERBROOKE, QC, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le pont de la route 241, à Bromont, est rouvert à la circulation depuis 14 h aujourd'hui, après quatre mois de travaux de reconstruction représentant un investissement d'environ 5 M$.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, la ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, ainsi que le maire de Bromont, M. Louis Villeneuve, sont heureux d'annoncer la mise en service d'une structure améliorée favorisant notamment les déplacements actifs.

Le nouveau pont est désormais doté d'un trottoir, d'une piste cyclable, d'une voie de virage à gauche et de deux accotements. Une partie de ces aménagements a été financée avec la collaboration de la Ville de Bromont.

Citations

« Les aménagements apportés au pont permettent de renforcer la sécurité des usagers, notamment celle des piétons, et de protéger les mouvements des automobilistes lorsqu'ils arrivent à l'intersection de la rue Shefford et du boulevard de Bromont. C'est un pont deux fois plus large que l'ancien qui est maintenant mis à la disposition de la population. La conception de cette nouvelle structure respecte l'esprit de la mobilité durable en servant bien les besoins des piétons et des cyclistes. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La structure complètement repensée du pont de la route 241 est en adéquation avec les attentes de la population, soit l'amélioration de la fluidité de la circulation et de la sécurité ainsi que l'accès aux transports actifs. Je suis heureuse que les citoyennes et les citoyens de Brome-Missisquoi et des environs puissent, dès aujourd'hui, bénéficier de ces nouvelles installations tant attendues. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi

« La Ville de Bromont a consenti à verser un montant supplémentaire, pouvant atteindre 1,2 M$, à la somme investie par le ministère des Transports pour la reconstruction du pont de la route 241. Ce montant a permis d'aménager une piste cyclable, un équipement incontournable pour Bromont, et de bonifier l'ouvrage, notamment du point de vue de l'éclairage. »

Louis Villeneuve, maire de Bromont

Faits saillants

Les travaux de reconstruction ont commencé en août 2020.

Le nouveau pont a une largeur de 21,9 mètres (contre 11,2 mètres pour l'ancien pont).

Durant l'hiver 2020-2021, les usagers circuleront sur du pavage temporaire. Le pavage définitif sera réalisé au printemps 2021, en même temps que d'autres travaux de parachèvement.

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724