PARIS, le 2 août 2021 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) annonce la mise en service commerciale du parc éolien Extension Plaine d'Escrebieux, situé dans le département du Pas-de-Calais, en région Hauts-de-France, sur les communes de Courcelles-lès-Lens, Esquerchin et Fiers-en-Escrebieux. Il est doté d'une puissance totale de 13,8 MW. Sa production permettra de couvrir la consommation d'environ 9 000 foyers par an.

L'extension réalisée par Boralex porte sur 4 éoliennes Vestas V117 qui s'ajoutent aux 4 éoliennes en service depuis 2014 appartenant à un autre producteur.

Le projet du parc éolien Extension Plaine d'Escrebieux date de 2015. Lancé par Ecotera Développement, avant son rachat par Boralex, il a été mis en œuvre par Boralex qui a construit et exploite cette extension. L'installation de 4 éoliennes supplémentaires a été conçue et réalisée avec la volonté d'une insertion paysagère cohérente et harmonieuse avec le parc initial et le paysage minier environnant.

« Le projet et sa réalisation sont aussi portés par l'engagement de Boralex à réduire l'empreinte de ses activités sur les écosystèmes naturels et la biodiversité en agissant sur tous les leviers d'action possibles. Cet engagement couvre la totalité du cycle de vie d'un projet, depuis le développement jusqu'au démantèlement, en passant par la construction et, bien entendu, l'exploitation. Boralex et ses équipes s'attachent ainsi à agir en faveur de la préservation des espèces locales et de leurs habitats », a déclaré Nicolas Wolff, Vice-président et directeur général, Boralex, Europe.

Parmi les mesures en faveur de la biodiversité et de la protection des espèces : la création d'un verger fleuri, en collaboration étroite avec la commune d'Esquerchin, afin de créer un îlot de biodiversité accessible aux riverains. Des actions de sensibilisation ont également été conduites auprès des agriculteurs sur le thème de la protection des nichées de busards. Tout au long de l'exploitation du parc, Boralex continuera d'assurer un suivi environnemental rigoureux.

Tout savoir sur les engagements environnementaux de Boralex : https://www.boralex.com/fr/nos-engagements/#environnement

