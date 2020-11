Boralex exploite désormais plus de 1GW sur le territoire français

MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) annonce la mise en service commerciale du parc éolien de Blanches Fosses, d'une puissance installée de 11 MW et situé dans le département de l'Aisne en France. La mise en service de ce parc éolien porte la puissance installée de Boralex en France à 1004 MW et la puissance totale de Boralex à travers le monde à 2066 MW.

« Blanches Fosses est le deuxième parc éolien mis en service en 2020 sur le territoire français. En plein cœur de la crise sanitaire, Blanches Fosses est la preuve que la France est et demeure un territoire à fort potentiel de croissance pour le développement des énergies renouvelables. C'est une double satisfaction puisque cette mise en service nous permet de dépasser, à l'occasion de notre trentième anniversaire, le cap symbolique des 1GW en exploitation en France », a déclaré Nicolas Wolff, Vice-président et directeur général Boralex, Europe.

« Je tiens à saluer l'engagement et le travail soutenu de nos employés et de nos fournisseurs dans la réalisation du chantier de Blanches Fosses. Grâce à eux, nous avons pu rattraper le retard accusé dans ce chantier le printemps dernier, en raison des mesures de confinement, et permettre sa mise en service à la date prévue », a ajouté Patrick Decostre, vice-président et chef de l'exploitation de Boralex.

Entré en vigueur le 1er novembre 2020, le contrat de complément de rémunération de ce parc de cinq éoliennes Vestas V110 d'une puissance unitaire de 2,2 MW est d'une durée de 15 ans. La production d'électricité annuelle estimée de ce site est évaluée à plus de 29 500 MWh, soit l'équivalent de la consommation annuelle de quelque 5 500 foyers.

Par la mise en service du parc de Blanches Fosses, Boralex fait un pas de plus dans la concrétisation de l'objectif croissance du plan stratégique 2023 qui vise notamment à atteindre une puissance installée de 2800 MW en 2023.

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis 30 ans. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

