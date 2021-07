Visa, Global Payments et Desjardins permettront aux marchands d'offrir des options de paiement flexibles aux titulaires admissibles d'une carte de crédit grâce à Versements Visa

TORONTO, le 13 juill. 2021 /CNW/ - Visa a présenté aujourd'hui les grandes lignes de sa collaboration avec Global Payments, un chef de file mondial en matière de solutions technologiques et logicielles de paiement, et Desjardins, la plus importante coopérative financière en Amérique du Nord. Ensemble, les trois acteurs offriront Versements Visa aux marchands canadiens participants et aux titulaires admissibles d'une carte de crédit. Versements Visa est une nouvelle option qui permet, en utilisant une carte de crédit admissible, de diviser le montant des achats en paiements égaux plus petits effectués sur une période définie. Ainsi, les marchands canadiens seront bientôt parmi les premiers à profiter des avantages de Versements Visa, offrant à leurs clients plus de choix et de flexibilité pour payer leurs achats.

Global Payments permet aux marchands de proposer Versements Visa à ses clients. Grâce à une seule intégration, ils peuvent activer des offres de versements pour les titulaires admissibles d'une carte sans que ces derniers aient besoin de s'inscrire à un nouveau service. En retour, ils peuvent choisir d'effectuer des paiements réguliers plus petits au point d'achat avec leur carte de crédit existante. De plus, les émetteurs autorisés de Versements Visa pourront également offrir des options de versements aux titulaires de leur carte de crédit chez les marchands Global Payments participants.

En collaboration avec Visa et Global Payments, Desjardins sera parmi les premières institutions financières à proposer Versements Visa et à offrir à ses détenteurs de cartes de crédit la possibilité de payer leurs achats en versements égaux sur une période définie chez les marchands participants.

La popularité grandissante des versements partout au Canada et dans le monde s'explique par le nombre croissant de consommateurs qui désirent une plus grande flexibilité en matière d'options de paiement. Elle est également supportée par la volonté des marchands de se démarquer de leurs concurrents et de proposer aux acheteurs de nouveaux moyens de régler leurs achats. D'ailleurs il a été démontré que d'offrir les versements au passage à la caisse entraîne une hausse du montant moyen des achats et une augmentation du taux de conversion moyen des acheteurs1. Les versements forment une part de plus en plus grande du marché des paiements, représentant plus de 1,7 billion de dollars canadiens du volume mondial des paiements2. La hausse de 30 % de l'adoption des versements au cours de la dernière année reflète cette tendance sur le marché canadien. On s'attend à ce que le paiement par versements totalise environ 50 milliards de dollars par année au Canada seulement3.

« Les versements représentent un segment important de l'écosystème des paiements à l'échelle mondiale et ce segment augmente rapidement ici au Canada. Les conditions du marché permettront à Versements Visa d'être reconnue comme une solution idéale pour les consommateurs et les marchands, qui exigent de plus en plus d'options de paiement et une meilleure expérience lors du passage à la caisse, a déclaré Brian Weiner, vice-président et chef, produits et numérique, Visa Canada. Nous sommes très heureux d'offrir à un plus grand nombre de Canadiens le pouvoir de choisir grâce à cette offre avec Global Payments et Desjardins ».

« Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de collaborer avec Visa et Desjardins pour permettre à nos clients marchands d'offrir les meilleures options de paiement par versements à leurs clients afin que ces derniers puissent choisir quand et comment ils veulent payer leurs achats, a déclaré Rene Belanger, président, Global Payments, pour le Canada et l'Amérique latine. Avec une position unique sur le marché, Global Payments est à l'avant-garde des comportements et des attentes en matière de paiement pour les marchands et les consommateurs. Nous croyons que le moment est favorable aux paiements par versements afin de satisfaire la demande de plus en plus forte des marchands et des consommateurs qui désirent des options de paiement novatrices et flexibles, ce qui renforce notre engagement à favoriser la croissance pour nos clients marchands grâce à une technologie de paiement et des solutions logicielles de pointe ».

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec Visa et Global Payments pour offrir Versements Visa aux détenteurs de cartes de crédit Desjardins. Cela nous permet d'ajouter une solution de paiement novatrice à notre offre et de mieux répondre aux besoins évolutifs de nos membres et clients », a mentionné Yann Jodoin, vice-président, Solutions de paiement et chef des produits bancaires chez Desjardins.

Versements Visa : une solution sur mesure

Versements Visa met de l'avant une proposition novatrice et différenciée grâce à laquelle l'écosystème des paiements pourra satisfaire la demande croissante pour les solutions de type « achetez maintenant, payez plus tard ».

Avantages pour les consommateurs : Les titulaires admissibles auront plus de choix pour décider comment et quand payer leurs achats avec les cartes qu'ils ont déjà dans leur portefeuille, qu'il soit physique ou numérique. Les acheteurs peuvent profiter de leur crédit existant auprès de leurs banques sans présenter de nouvelles demandes de prêt ou de vérification de crédit et sans télécharger une nouvelle application.

Les titulaires admissibles auront plus de choix pour décider comment et quand payer leurs achats avec les cartes qu'ils ont déjà dans leur portefeuille, qu'il soit physique ou numérique. Les acheteurs peuvent profiter de leur crédit existant auprès de leurs banques sans présenter de nouvelles demandes de prêt ou de vérification de crédit et sans télécharger une nouvelle application. Avantages pour les marchands : Il a été prouvé qu'offrir des versements au passage à la caisse augmente le total moyen des achats et le taux de conversion du panier 4 . Grâce à une seule intégration, les marchands peuvent activer des offres de versements pour les titulaires admissibles d'une carte des émetteurs participants sans que les clients aient besoin de s'inscrire à un nouveau service.

Il a été prouvé qu'offrir des versements au passage à la caisse augmente le total moyen des achats et le taux de conversion du panier . Grâce à une seule intégration, les marchands peuvent activer des offres de versements pour les titulaires admissibles d'une carte des émetteurs participants sans que les clients aient besoin de s'inscrire à un nouveau service. Avantages pour l'émetteur et l'acquéreur : Grâce à Versements Visa, les émetteurs peuvent ajouter plus de flexibilité aux cartes dont disposent déjà leurs titulaires. Les acquéreurs pourront offrir de nouveaux services à valeur ajoutée dans le cadre de leur offre de vendeur.

Pour en savoir plus sur Versements Visa, visitez : visa.ca/installments.

À propos de Visa

Visa inc. (NYSE: V) est un chef de file mondial en matière de paiements numériques. La mission de Visa inc. consiste à relier le monde grâce au réseau de paiement le plus novateur, fiable et sûr, pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Le réseau de traitement mondial avancé, VisaNet, permet des paiements sûrs et fiables dans le monde entier, et il est en mesure de traiter plus de 65 000 messages de transactions à la seconde. L'accent que nous mettons sans relâche sur l'innovation permet une croissance rapide du commerce numérique, sur n'importe quel appareil, pour tous, partout. Alors que le monde passe de l'analogique au numérique, Visa consacre sa marque, ses produits, ses gens, son réseau et son échelle à redéfinir l'avenir du commerce. Pour obtenir plus de renseignements, consultez visa.ca/fr_CA, visa.com/blog et @VisaCA.

À propos de Global Payments

Global Payments Inc. (NYSE : GPN) est une entreprise de premier plan axée sur les technologies de paiement qui offre des solutions logicielles et des services novateurs à ses clients à l'échelle mondiale. Nos technologies, nos services et notre expertise en matière de service et de ressources humaines nous permettent d'offrir une vaste gamme de solutions qui permettent à nos clients d'exploiter leurs entreprises de façon plus efficace par le biais d'une variété de canaux à travers le monde.

Basée en Géorgie, avec près de 24 000 employés à travers le monde, Global Payments est une société Fortune 500® et membre de l'indice S&P 500 avec une portée mondiale couvrant plus de 100 pays en Amérique du Nord, en Europe, en Asie Pacifique et en Amérique latine. Pour en savoir plus, visitez le site www.globalpayments.com et suivez Global Payments sur Twitter (@globalpayinc), LinkedIn et Facebook.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la plus grande coopérative financière en Amérique du Nord et la cinquième plus importante au monde, avec des actifs de 377,0 milliards de dollars. En 2020, il a été classé par le magazine Forbes comme l'un des 100 meilleurs employeurs au monde. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, Desjardins offre une gamme complète de produits et de services aux particuliers et aux entreprises par l'entremise de son vaste réseau de distribution, de ses plateformes en ligne et de ses filiales partout au Canada. Classé parmi les banques les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins possède un des ratios de capital parmi les plus élevés et des cotes de crédit parmi les meilleures de l'industrie.



