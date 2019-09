Mise en place d'une série d'actions pour mieux encadrer les comités paritaires - Le CPEEP réagit à l'annonce du ministre Boulet

MONTRÉAL, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de Montréal (CPEEP) accueille favorablement la série d'actions annoncée hier par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, visant à encadrer les comités paritaires davantage.

Le CPEEP estime en effet que les différentes mesures annoncées en matière de reddition de compte, d'éthique, de gestion des plaintes et diffusion de l'information favoriseront certainement l'amélioration de la transparence et la gouvernance au sein des comités paritaires. À cet effet, le CPEEP s'impliquera activement dans les travaux à venir.

De plus, le CPEEP se dit également très satisfait des modifications apportées au Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal, lesquelles ont pour effet d'accorder une augmentation du taux horaire des salariés visés par le Décret, ainsi qu'une amélioration de leurs conditions de travail.

Déclenchement d'une enquête administrative

Le CPEEP prend également acte de la décision du ministre de déclencher une enquête administrative sur son fonctionnement et assure qu'il entend offrir au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale toute sa collaboration aux fins de sa réalisation.

-- « L'intégrité, l'engagement et le professionnalisme sont les valeurs qui animent notre organisation et guident nos actions quotidiennes. Nous sommes persuadés qu'à terme, une enquête administrative impartiale saura démontrer toute l'intégrité et la rigueur dont le CPEEP a toujours fait preuve dans son fonctionnement, ainsi que le caractère non fondé des allégations formulées à son endroit. »

- Christiane Bigras, directrice générale

-- « Nous saluons la décision du gouvernement d'uniformiser et d'améliorer les salaires et les conditions de travail des employés du secteur de l'entretien ménager. Ces modifications, grandement attendues, constituent sans aucun doute une reconnaissance de l'importance et de la qualité de leur travail. »

- Annie Fortin, présidente du conseil d'administration du CPEEP

À propos du Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal

Le Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal, est un organisme mandaté par le Gouvernement du Québec pour assurer l'application du Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics tout en faisant la promotion et en défendant les intérêts et les droits des employé(e)s œuvrant dans le secteur de l'entretien ménager. Il concilie à la fois les intérêts syndicaux qui visent à la protection des droits des travailleuses et des travailleurs ainsi que les intérêts du patronat en faisant en sorte que les salaires et les conditions de travail des employé(e)s ne soient pas un facteur de compétition entre les entreprises, favorisant ainsi une saine concurrence au sein de l'industrie.

