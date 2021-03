Mise en place d'une nouvelle politique de rémunération variable pour les employés d'Investissement Québec

QUÉBEC, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a procédé à l'instauration d'une nouvelle politique de rémunération variable pour le personnel d'Investissement Québec, laquelle prévoit notamment l'implantation d'un régime d'intéressement à long terme (RILT) pour ses hauts dirigeants. Cette décision, entérinée par le Conseil des ministres, assurera un bon alignement entre la rémunération de la direction et les cibles du plan stratégique de la société d'État, en plus de permettre à cette dernière d'attirer et de retenir les talents nécessaires à la relance et au développement économique du Québec.

Citation :

« Notre gouvernement a de grandes ambitions pour Investissement Québec. Nous souhaitons que cette organisation soutienne la croissance de nos entreprises dans toutes les régions, notamment en encourageant l'innovation technologique et la création d'emplois, et renforce son intervention à l'international afin de générer plus d'exportations et d'investissements étrangers. Je suis convaincu que les changements annoncés aujourd'hui contribueront à l'atteinte de ces objectifs en instaurant une rémunération davantage axée sur les résultats. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

Conjointement à l'approbation de la nouvelle politique de rémunération variable, il a été déterminé que le conseil d'administration d'Investissement Québec sera responsable de l'application de cette dernière et de la situation salariale des employés syndiqués et non syndiqués d'Investissement Québec.

Le RILT permettrait, au terme de chaque cycle de rendement de trois ans, une rémunération additionnelle cible de 45 % pour les premiers vice-présidents exécutifs, jusqu'à concurrence de 90 % de leur salaire de base. Cette rémunération additionnelle cible est de 35 % pour les autres premiers vice-présidents, jusqu'à concurrence de 70 % de leur salaire. La rémunération annuelle globale pourrait ainsi atteindre au maximum près de 1 million de dollars pour les premiers vice-présidents exécutifs et jusqu'à 775 000 $ pour les autres premiers vice-présidents.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca