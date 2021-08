Mise en place d'un passeport vaccinal au Québec - Une mesure raisonnable qui permet de maintenir le cap sur la relance du secteur touristique

QUÉBEC, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - La Conférence économique de l'industrie touristique québécoise (CEITQ) accueille favorablement l'annonce du gouvernement du Québec concernant la mise en place d'un passeport vaccinal qui permettra aux personnes adéquatement vaccinées, à partir du 1er septembre prochain, d'avoir accès aux événements publics à fort achalandage et aux activités à haut taux de contacts qui sont des lieux de grande socialisation, pour des activités et services non-essentiels.

La Conférence souhaite que ce passeport soit convivial et simple pour que les entreprises et les différents secteurs de l'industrie touristique puissent l'appliquer dans le respect des normes en vigueur et l'intégrer facilement à leurs opérations. À cet égard, la Conférence appuie la mise en place des projets pilotes qui auront lieu dans différents types d'établissements au cours des prochaines semaines et qui viseront à s'assurer de la bonne mécanique de l'application utilisée. Son utilisation devra être également sécuritaire afin de favoriser l'entière adhésion des entreprises et des voyageurs qui pourront s'en servir en toute confiance dans les régions et secteurs touristiques du Québec.

Compte tenu de la réouverture récente de la frontière avec les États-Unis et la réouverture prochaine pour les arrivées internationales, la Conférence souhaite également que la mise en place du passeport et son utilisation soient harmonisées avec les provinces canadiennes et les autres pays.

La Conférence rappelle que le secteur du tourisme contribue à générer 400 000 emplois non délocalisables au sein de 32 000 entreprises. C'est un secteur dynamique, innovant et vital pour l'économie et les communautés réparties partout au Québec.

Citation

« Bien que pour l'instant plusieurs questions demeurent sans réponses et que les délais d'implantation proposés soient courts, la proposition d'une mesure de suivi et de vérification de la vaccination est raisonnable afin de continuer d'aller de l'avant et éviter qu'on confine l'industrie touristique à nouveau. Puisque les succès enregistrés au cours de la période estivale sont très encourageants, nous sommes d'avis qu'une solution ciblée dans le temps, qui permet de maintenir des emplois dans toutes les régions du Québec et qui permet de garder le cap sur une relance durable du tourisme mérite d'être soutenue ».

Raymond Bachand, président de la Conférence économique de l'industrie touristique québécoise

À propos de la Conférence économique de l'industrie touristique québécoise

La Conférence est un comité formé de propriétaires et de dirigeants d'entreprises ayant une fine compréhension des enjeux régionaux et sectoriels de même que des réalités des entreprises de différentes tailles qui constituent ce secteur économique. Ensemble, ils cumulent une solide expérience des opérations dans l'industrie touristique québécoise et un vaste registre d'expériences complémentaires. À partir de données, d'activités de veille et d'analyses économiques, les membres de la Conférence échangent sur les principaux enjeux identifiés par les entreprises et le réseau associatif québécois, notamment l'état de l'environnement d'affaires et l'impact des politiques publiques sur l'industrie. Ils analysent également les conditions de succès et recommandent les stratégies à mettre en place afin de générer le maximum de retombées pour l'ensemble du Québec.

