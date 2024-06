WENDAKE, QC, le 21 juin 2024 /CNW/ - L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) se réjouit de la rencontre qui s'est déroulée hier entre des représentants de plusieurs Premières Nations et le ministre de l'Environnement et Changement climatique, Steven Guilbeault et tient à lui témoigner son appui et sa collaboration dans la mise en place d'un décret d'urgence visant à protéger l'habitat du caribou boréal au Québec.

L'APNQL est de même avis que le ministre Guilbeault quant à l'inaction du gouvernement du Québec depuis plusieurs années dans le dossier et la nécessité d'agir pour la protection du caribou. L'APNQL juge inacceptable et aberrant les propos du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoît Charrette, affirmant que le gouvernement du Québec a multiplié les efforts et est plus que jamais motivé à agir pour protéger cette espèce.

Selon le chef Picard : « Il est absurde que le ministre Charrette tienne ses propos, alors que les Premières Nations ressentent tout le contraire dans ses intentions. Le gouvernement du Québec a tout fait en son pouvoir pour briser ses promesses en retardant la publication d'une stratégie complète pour la protection des caribous forestiers et montagnards et l'application des recommandations de la commission indépendante. On pourrait considérer cela comme un champ d'incompétence. »

Cette attitude du gouvernement du Québec est très problématique pour le caribou, mais aussi pour la conservation de la biodiversité générale. En effet, l'APNQL considère aussi très préoccupant le fait que le gouvernement du Québec n'ait pas voulu collaborer avec le gouvernement fédéral dans sa stratégie pour freiner la perte de biodiversité, alors que l'ensemble des autres provinces et des territoires y ont contribué.

Devant ces échecs du gouvernement du Québec, l'APNQL est heureuse que les Premières Nations et le gouvernement fédéral prennent les choses en main ensemble.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisation politique régionale qui réunit les 43 chefs des Premières Nations du Québec et du Labrador. www.apnql.com

À propos de l'IDDPNQL

Fondé en l'an 2000 par les Chefs de APNQL, l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) a comme mission de collaborer avec les Premières Nations dans la mise en œuvre de leur vision du développement durable. www.iddpnql.ca

SOURCE Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Renseignements : Mathilde Robitaille-Lefebvre, 819-852-4762, [email protected]