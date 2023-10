Mise en perspective des négociations syndicales : L'engagement du CAP envers la pérennité des services offerts à la communauté francophone

OTTAWA, ON, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Le Centre d'appui et de prévention (Le CAP) est déçu d'apprendre que l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) a l'intention de déclencher au cours des prochaines semaines une grève. Il s'agit d'une décision qui aura sans aucun doute des impacts négatifs et qui pénalisera une clientèle qui est vulnérable. Par souci de transparence, Le CAP souhaite apporter des précisions sur la situation actuelle.

Depuis le début des pourparlers, les parties ont consacré 29 jours de discussions ouvertes pour s'entendre sur la première convention collective du CAP depuis son intégration. Il s'agit d'un travail d'envergure qui a mobilisé les meilleurs efforts de tous à la table.

« Nous négocions de bonne foi pour arriver à une entente qui est équitable pour l'ensemble de notre personnel tout en assurant la viabilité financière de l'organisme et la pérennité des services que nous offrons à la communauté francophone. » Souligne Rachel Gouin, la Directrice Générale du CAP.

Le CAP a investi de manière significative dans ses ressources humaines depuis sa création en 2020. Le CAP a notamment dû adresser de nombreuses iniquités à la suite de l'intégration de deux organisations aux pratiques et aux conditions d'emploi très différentes. Non seulement les salaires ont été arrimés pour mieux refléter le dévouement et les compétences de l'équipe, mais ils sont également alignés avec ceux d'autres organismes œuvrant en milieu communautaire.

Des pas importants ont été faits pour assurer l'équité et la parité au sein de l'organisme, notamment par l'ajout d'un régime de retraite à prestations définies, le dégel des progressions salariales pour les employé.e.s de première ligne et l'uniformisation de deux conventions collectives. Le CAP a démontré sa grande volonté d'offrir de bonnes conditions d'emploi dans la limite de ce que l'organisme peut se permettre sans mettre en jeu la viabilité son offre de service auprès de la communauté francophone.

« Nous sommes entièrement conscients de l'importance de rémunérer nos employé.e.s de manière équitable et nous faisons des efforts soutenus pour assurer la stabilité financière du CAP. Cependant, il y a une différence marquée entre les attentes du comité de négociation et ce que nous pouvons réaliser compte tenu de notre contexte budgétaire... Chaque décision est prise dans la lueur de ce que Le CAP peut offrir pour assurer la viabilité de ses programmes. » Précise Denis Beaudry, Président du conseil d'administration du CAP.

Le CAP a intensifié ses démarches pour obtenir des subventions et diverses formes de financement, un travail rigoureux qui dure depuis plus de deux ans et qui est destiné à continuer. Ces efforts sont spécifiquement déployés pour renforcer le financement opérationnel et garantir la stabilité financière de l'organisme. Cette persévérance est d'autant plus importante dans un environnement où assurer le financement des services de santé mentale en français est de plus en plus difficile.

Le CAP reste résolument engagé à fournir des services essentiels de manière durable à ceux qui en ont besoin.

« Au CAP, nous offrons bien plus que des services d'appui; nous sommes une bouée de sauvetage pour de nombreuses personnes dans la communauté francophone. C'est cette redevabilité qui guide chacune de nos actions et décisions. » Ajoute Rachel Gouin, la Directrice Générale du CAP.

Le CAP maintient une ouverture au dialogue avec l'AEFO, confiant qu'une résolution mutuellement bénéfique est non seulement envisageable, mais aussi dans le meilleur intérêt de la communauté francophone et de ses employés.

La clientèle et la communauté ont accès en tout temps à une page web qui leur fournit une mise à jour sur les négociations entre Le CAP et l'AEFO. Information sur les négociations syndicales - Le Cap (centrelecap.ca).

