Mise en œuvre de la refonte tarifaire : les nouveaux titres « Tous modes » en vente dès ce dimanche 20 juin 2021

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - La mise en œuvre de la refonte tarifaire des transports collectifs de la région métropolitaine de Montréal débute le 1er juillet prochain avec une première phase de déploiement des nouveaux titres « Tous modes » dans les couronnes nord et sud (zone C) et les municipalités hors territoire (zone D). En vue de leur utilisation à compter du 1er juillet prochain, les usagers pourront se procurer les nouveaux titres « Tous modes » zone C et zone D ainsi que les titres multizones ABC et ABCD à compter de ce dimanche 20 juin 2021.