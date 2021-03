Mise en ligne du site Qualifications Québec - Tout savoir sur la reconnaissance des compétences des travailleurs au Québec!

MONTRÉAL, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - Qualifications Québec (Q2) est fier d'annoncer, aujourd'hui, la mise en ligne de son nouveau site institutionnel. Ce dernier permettra à tous les employeurs, aux organismes qui œuvrent en reconnaissance des compétences ainsi qu'à tous les travailleurs, de trouver les renseignements utiles liés à ce domaine.

Dans un contexte de relance économique et de requalification de la main-d'œuvre, la reconnaissance des compétences offre un outil de choix aux employeurs afin d'assurer une intégration efficiente des personnes immigrantes au marché du travail québécois. Il est donc important pour Q2 d'optimiser les outils numériques de communication avec ses utilisateurs et intervenants.

Précisons que le nouveau site institutionnel de Q2 donne aux intervenants, l'accès à l'information sur la reconnaissance des compétences, au partage des bonnes pratiques et à différents tableaux statistiques sur les demandes faites par les utilisateurs du portail. Ce site constitue également une vitrine pour les partenaires de Q2 et pourra contribuer à la concertation des acteurs en vue d'une intégration réussie des candidats au marché du travail correspondant aux attentes des employeurs.

Consultez le site institutionnel ici : www.qualificationsquebec.com

Le Portail de la reconnaissance des compétences s'intègre au nouveau site institutionnel

Qualifications Québec a créé un portail qui regroupe les ressources disponibles en reconnaissance des compétences (RC) pour l'ensemble des professions exercées sur le territoire québécois. Ce portail constitue un guichet unique qui aide les travailleurs québécois et immigrants en quête de valorisation de leurs compétences. Grâce à cet outil numérique, ils peuvent trouver, en un seul endroit, toutes les informations nécessaires liées aux démarches à entreprendre et ainsi, bénéficier d'un accompagnement personnalisé.

Mentionnons que Qualifications Québec est un partenaire important du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI). La réalisation du site institutionnel et de son portail en reconnaissance des compétences est rendue possible grâce au soutien financier du MIFI.

« Je félicite Qualifications Québec pour son excellent travail et la réalisation d'outils numériques professionnels de qualité qui sont indispensables afin de soutenir les personnes immigrantes dans leurs démarches visant à faire reconnaître leurs compétences. Il s'agit d'un outil précieux offrant un accompagnement personnalisé aux personnes immigrantes et ce, dès l'étranger. Notre gouvernement est heureux de travailler avec des partenaires comme Qualifications Québec afin que les personnes immigrantes puissent participer pleinement, en français, à la vie collective et au marché de l'emploi au Québec. Et la reconnaissance des compétences en est l'une des clés. »

Mme Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides.

Madame France Dussault, directrice générale de Qualifications Québec, s'est dite « fière de favoriser, à travers ce nouveau site, la rencontre de l'offre et de la demande en main-d'œuvre qualifiée du marché du travail québécois grâce à la reconnaissance des compétences ».

De la reconnaissance des compétences à l'insertion au marché de l'emploi

La reconnaissance des compétences est une démarche qui permet à une personne de faire valoir et de faire reconnaître officiellement ses compétences, acquises au Québec ou ailleurs, en fonction d'un référentiel québécois (programme d'études, norme professionnelle). Parmi les clients de Q2 ayant complété la démarche de RC, 52 % ont obtenu un emploi à la hauteur de leurs qualifications, 13 % ont bénéficié d'une promotion et 17 % ont pu changer de carrière, des retombées significatives pour l'économie québécoise !

À propos de Qualifications Québec

Qualifications Québec a pour mission principale d'accueillir, d'informer et d'accompagner toute personne souhaitant faire reconnaître ici des compétences, acquises au Québec ou ailleurs. Il offre, à titre de guichet unique québécois, des services universels et gratuits, ainsi que l'accompagnement personnalisé de ses experts-conseils.

De plus, Q2 assure le rôle de concertation qui lui est imparti par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration avec ses partenaires des secteurs de l'éducation, de l'employabilité, de l'immigration, des instances de réglementation et des organismes communautaires spécialisés.

