Mise en ligne du nouveau Tableau de bord des projets en ressources informationnelles

QUÉBEC, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Afin que son utilisation soit plus intuitive, et l'information, plus accessible, la présentation et le contenu du Tableau de bord des projets en ressources informationnelles ont été revus, et ce dernier est en ligne depuis aujourd'hui. C'est le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire, qui en a fait l'annonce. L'outil, conçu pour informer la population de l'avancée des projets en ressources informationnelles, vise l'amélioration de la transparence du gouvernement, à la suite de l'intégration de nouvelles fonctionnalités.

Le Tableau de bord bénéficie d'une nouvelle facture graphique qui modernise et simplifie la présentation des projets en ressources informationnelles. La nouvelle version permet à la population de visualiser aisément l'importance et la performance des différents projets. De plus, l'information présentée sera un portrait fidèle des renseignements publiés par les organismes publics sur l'avancée de leurs différents projets étant donné que le Tableau de bord sera actualisé quotidiennement.

« La nouvelle interface du Tableau de bord est intuitive. L'information y est présentée de façon beaucoup plus claire. Les Québécois et Québécoises pourront facilement suivre l'évolution des projets en technologies de l'information du gouvernement. Dans nos efforts d'ouverture et de transparence, j'invite tous les citoyens et citoyennes à consulter le Tableau pour prendre connaissance de l'avancement de la transformation numérique. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca

