Mise en garde contre une imitation non autorisée de la Boussole électorale

MONTRÉAL, le 27 oct. 2025 /CNW/ - La Boussole électorale est un outil conçu et exploité exclusivement par Vox Pop Labs, une entreprise sociale canadienne dirigée par des universitaires. Sa mission est de favoriser la prise de décisions éclairées grâce à des solutions numériques innovantes et à des analyses approfondies.

Depuis sa création il y a quinze ans, la Boussole électorale a été utilisée dans plus de 65 élections, au Canada et à l'international, en collaboration avec des médias et des établissements universitaires reconnus. À ce jour, elle compte plus de 30 millions d'utilisateurs à travers le monde. Au Québec, la Boussole électorale a été déployée à chaque élection provinciale depuis 2012.

Vox Pop Labs tient à clarifier qu'elle n'est aucunement liée au site web récemment apparu sous le nom « Boussole municipale », ni à toute autre plateforme prétendant offrir un outil d'aide au vote à l'échelle municipale lors des prochaines élections municipales au Québec.

Une méthodologie rigoureuse et transparente

La Boussole électorale de Vox Pop Labs repose sur une méthodologie scientifique rigoureuse, fondée sur des travaux universitaires, afin d'aider les citoyens à mieux se situer dans le paysage politique et à prendre des décisions éclairées. L'outil a pour vocation d'informer, et non d'influencer : il ne cherche jamais à orienter les électeurs vers un parti, un candidat ou une tendance politique particulière. Vous pouvez trouver notre méthodologie complète ici : https://fichiers.voxpoplabs.com/boussole/methodologie.pdf .

Protection de la vie privée et sécurité des données

Vox Pop Labs protège la vie privée de ses utilisateurs en appliquant des protocoles stricts de gestion, de traitement et de stockage des données, conformes aux plus hautes normes de sécurité et de confidentialité. Aucune information personnelle recueillie dans le cadre de la Boussole électorale n'est partagée avec des tiers ni utilisée à des fins partisanes.

Engagement envers l'intégrité et la démocratie

Dans le contexte actuel de désinformation et de méfiance croissante envers les sources numériques, Vox Pop Labs est particulièrement sensible aux enjeux de transparence, de protection des données personnelles et de préservation de la confiance du public envers les outils d'aide au vote.

« La Boussole électorale s'appuie sur l'expertise approfondie de notre équipe en sciences sociales computationnelles et en science des données, ainsi que sur notre engagement envers une recherche impartiale et non partisane », affirme le Dr Timothy Gravelle, directeur de la recherche chez Vox Pop Labs et professeur associé à l'Université Wilfrid Laurier. Il ajoute : « Nos outils et systèmes placent également la sécurité des données de nos utilisateurs au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi nous avons des partenariats avec les médias et des collaborations universitaires de longue date. »

Vox Pop Labs examine présentement les recours légaux nécessaires pour protéger l'intégrité de sa marque de commerce et de ses outils numériques, afin de préserver la crédibilité et la réputation de la véritable Boussole électorale.

Une seule et unique Boussole électorale

Vox Pop Labs tient à rappeler qu'il n'existe qu'une seule Boussole électorale officielle, conçue et développée par ses équipes et que l'entreprise est l'unique propriétaire de la marque déposée. Pour accéder à la version authentique de la Boussole, veuillez visiter le site suivant : https://boussoleelectorale.com .

