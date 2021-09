Photo du produit est disponible : https://inspection.canada.ca/fra/1632105874340/1632105877230

OTTAWA, ON, le 19 sept. 2021 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et le ministère de la Santé de l'Ontario avertissent les restaurateurs de la région du Grand Toronto (RGT) de ne pas acheter, utiliser ou servir les produits décrits ci-dessous en raison de la présence possible de Salmonella.

On sait que les produits suivants ont été vendus à certains restaurants de la région du Grand Toronto qui servent des repas vietnamiens/asiatiques. Ces produits ont été vendus congelés dans des sacs de plastique transparent sans étiquette, sans code de lot, sans identificateur et sans instructions de cuisson. À l'heure actuelle, rien ne prouve que ces produits sont vendus directement aux consommateurs et ils ne semblent pas être disponibles ou vendus dans les supermarchés.

Produits

Marque Produits Format CUP Codes Renseignements supplémentaires Aucune Couenne de porc déchiquetée Divers Aucun Aucun Produits vendus congelés dans des sacs de plastique transparent sans étiquette, sans code de lot, sans identificateur et sans instructions de cuisson. Aucune Peau de porc déchiquetée Divers Aucun Aucun

Ce qu'il faut faire

Vérifiez si vous avez les produits visés dans votre restaurant. Si c'est le cas, ne les utilisez pas.

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit, communiquez avec votre médecin.

Les aliments contaminés par la bactérie Salmonella ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent contracter des infections graves et parfois mortelles. Chez les personnes en bonne santé, la salmonellose peut se manifester par des symptômes de courte durée comme la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée. La salmonellose peut entraîner des complications à long terme comme une forme grave d'arthrite.

Contexte

Cette mise en garde découle d'une enquête sur une éclosion de salmonellose d'origine alimentaire. L'éclosion est associée à la consommation de plats alimentaires contenant de la couenne de porc déchiquetée et/ou de la peau de porc déchiquetée de certains restaurants servant des repas vietnamiens/asiatiques dans la RGT.

Cas de maladie

Des cas de maladie associés à la consommation de ces produits ont été signalés. Le ministère de la Santé (Ontario), en collaboration avec Santé publique Ontario, les bureaux de santé publique locaux et les partenaires en matière de salubrité des aliments enquêtent sur l'éclosion de la maladie chez l'humain.

