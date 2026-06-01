Mise en garde au sujet de l'entreprise Toiture Darlex

QUÉBEC, le 1er juin 2026 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur (OPC) met les consommateurs en garde contre certaines pratiques commerciales de l'entreprise Toiture Darlex (9296-3867 Québec inc.). Selon ce que les consommateurs rapportent dans les plaintes déposées contre elle, l'entreprise déposerait, dans la boîte aux lettres de propriétés de la grande région de Montréal, une soumission pour la réfection de la toiture à un prix compétitif. Une fois le contrat conclu et les travaux commencés, le revêtement est enlevé et un représentant annonce au propriétaire que le toit est en mauvais état et propose des travaux supplémentaires, dont le coût est beaucoup plus élevé que celui du contrat initial.

D'ailleurs, l'Office a déposé une demande à la Cour supérieure le 25 mai dernier pour obtenir une injonction interlocutoire et une injonction permanente contre Toiture Darlex pour qu'elle cesse de faire du commerce itinérant sans permis.

L'Office invite les consommateurs qui s'estiment lésés à porter plainte.

Pour sa part, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) invite le public à signaler le comportement problématique de tout entrepreneur en construction. En déposant une plainte, vous contribuez à l'analyse des faits et les informations recueillies sont ajoutées à son dossier. Selon la gravité et le nombre de plaintes, des mesures pouvant aller jusqu'à la suspension ou l'annulation de la licence peuvent être prises.

Réfection de toitures : gare aux extras

Les propriétaires doivent faire preuve de la plus grande prudence avant de signer un contrat de réfection de toiture. Lorsque l'entrepreneur annonce en cours de travaux qu'il y aura des « extras », le fait que le toit soit soumis aux intempéries place le consommateur dans une situation d'urgence et de grande vulnérabilité.

Quelques conseils avant de signer

Pour vos travaux de toiture, ne faites pas affaire avec une entreprise qui vous présente une soumission sans que vous l'ayez demandée. Pour établir une soumission fiable, un couvreur devrait normalement monter sur le toit pour examiner son état et poser des questions au propriétaire, par exemple sur la présence d'infiltration d'eau, de givre ou de glace en hiver, pour déterminer si un examen des combles est aussi requis.

Vous pourriez aussi choisir de consulter d'abord un professionnel du bâtiment pour avoir une opinion neutre sur la nature des travaux et l'urgence de les réaliser.

Demandez des soumissions à plus d'un couvreur et vérifiez soigneusement le dossier de chacun des soumissionnaires, notamment depuis combien d'années il fait des affaires, s'il a fait l'objet de plaintes à l'OPC ou à la RBQ, s'il a une preuve d'assurance responsabilité civile, s'il est membre d'une association de professionnels qui le cautionne et s'il peut vous fournir de bonnes références.

Le bas prix d'une soumission ne devrait pas être votre seul critère de décision.

Liens :

Certains indices laissent soupçonner des pratiques douteuses lorsqu'un commerçant se présente chez vous. Des exemples se trouvent dans la page Web de notre campagne sur la vente itinérante : Québec.ca/vente-itinérante.

Avant de signer un contrat avec un entrepreneur, vérifiez s'il est titulaire de la licence appropriée au type de travaux prévus en consultant le Registre des détenteurs de licence sur le site de la RBQ. Cette page offre également une multitude de conseils sur le choix d'un entrepreneur.

Pour renseignements et entrevues (journalistes seulement) :

Charles Tanguay

Direction des communications, de l'éducation et des partenariats

418 643-1484, poste 2254

SOURCE Office de la protection du consommateur