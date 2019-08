Mise en chantier de quatre projets routiers pour améliorer la surface de roulement et la sécurité dans le secteur de Beauce-Sud

SAINT-PROSPER, QC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a procédé aujourd'hui à une pelletée de terre pour souligner le début des travaux de réfection de la route 204 à Saint-Prosper.

Cet événement marquait également la mise en chantier de trois autres projets routiers d'importance dans le secteur Beauce-Sud, soit l'asphaltage de la route 275 à Saint‑Prosper, l'asphaltage du rang Saint-Hilaire à Saint-Évariste-de-Forsyth et de la rue Principale à Saint-Hilaire-de-Dorset, ainsi que la réhabilitation de la route 173 à Saint‑Théophile. L'ensemble de ces chantiers routiers représentent un investissement total de plus de 7 millions de dollars.

« Le maintien en bon état de notre réseau routier est une priorité pour votre gouvernement. À terme, ces travaux offriront de meilleures conditions de circulation et augmenteront la sécurité de tous les usagers de la route. En investissant dans le réseau routier, notre gouvernement contribue à améliorer et à maintenir nos infrastructures. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je me réjouis du début des travaux de ces quatre chantiers dans la région de la Chaudière-Appalaches. Le transport des personnes et des marchandises est une importante source de développement économique dans la région. Il est donc vital de maintenir notre réseau routier en bon état. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis heureux de procéder à cette pelletée de terre qui marque le début de quatre chantiers d'importance sur les routes du secteur Beauce-Sud. En plus de la population locale, tous les habitants de la Beauce et des Etchemins bénéficieront de ces améliorations ainsi que d'un meilleur confort de roulement lors de leurs déplacements. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

Travaux sur la route 204 à Saint-Prosper :

: Réfection de la chaussée sur 3,9 kilomètres;



Investissement de près de 2,2 millions de dollars;



Les travaux débuteront au mois de septembre 2019 et s'échelonneront sur environ onze semaines.

s'échelonneront sur environ onze semaines. Travaux sur la route 275 à Saint-Prosper :

: Asphaltage sur 5,3 kilomètres;



Investissement de plus de 1,5 million de dollars;



Les travaux débuteront au mois de septembre 2019 et s'échelonneront sur environ neuf semaines.

s'échelonneront sur environ neuf semaines. Travaux sur le rang Saint-Hilaire à Saint-Évariste-de-Forsyth et sur la rue Principale à Saint-Hilaire-de-Dorset :

à Saint-Évariste-de-Forsyth et sur la rue Principale à : Asphaltage sur 13 kilomètres;



Investissement de 1,3 million de dollars;



Des travaux préparatoires sont en cours depuis le mois d'août 2019 et le chantier se poursuivra jusqu'à la fin septembre.

le chantier se poursuivra jusqu'à la fin septembre. Travaux sur la route 173 à Saint-Théophile :

Réhabilitation de la chaussée sur 5,4 kilomètres;



Investissement de plus de 2,3 millions de dollars;



Les travaux ont débuté le 5 août 2019 et s'échelonneront sur environ neuf semaines.

s'échelonneront sur environ neuf semaines. Ces projets sont inscrits dans la liste des investissements routiers et aéroportuaires 2019-2021 de la région de la Chaudière-Appalaches .

