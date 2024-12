Mise au point sur l'accessibilité des services de santé via Clic Santé

ALMA, QC, le 10 déc. 2024 /CNW/ - En réponse à l'article paru ce matin dans La Presse concernant la plateforme Clic Santé, Trimoz Technologies tient à apporter d'importantes précisions sur son rôle dans l'écosystème de la santé québécois.

Clic Santé est une plateforme neutre qui reflète fidèlement l'offre de soins disponible au Québec, tant dans le réseau public que privé. Elle ne contrôle en aucun cas la disponibilité offerte par le réseau de la santé. « Notre mission est simple : faciliter la vie des gens en les connectant aux services de santé disponibles, et ce, le plus près possible de leur lieu de résidence », affirme Stéphane Lajoie, président de Trimoz Technologies.

Les données réelles d'utilisation de la plateforme démontrent que 92 % des plages horaires disponibles sont pour des services sans frais, et que 91 % des rendez-vous effectivement pris par les citoyens sont également sans frais. Ces proportions demeurent stables depuis plusieurs années.

Une innovation québécoise qui génère des économies substantielles

Bien plus qu'une simple plateforme de prise de rendez-vous, Clic Santé est un système complet de gestion utilisé quotidiennement par les professionnels du réseau de la santé. Il permet notamment le suivi des dossiers patients, la gestion des vaccins et la prise de notes cliniques. Les économies générées par cette solution 100 % québécoise sont évaluées à près de 50 millions de dollars annuellement pour le réseau de la santé.

L'entreprise, basée à Alma au Lac-Saint-Jean, a réussi à réduire considérablement les coûts de gestion des rendez-vous, les faisant passer de 3 $ à moins de 0,75 $ par rendez-vous. Il s'agit d'une économie substantielle pour le système de santé québécois qui contribue à libérer des ressources tout en donnant de l'autonomie aux Québécois dans leur prise de rendez-vous.

Une méthodologie qui requiert des précisions

L'analyse des disponibilités doit tenir compte d'une réalité opérationnelle importante : les fournisseurs de soins de santé, notamment les pharmacies, peuvent offrir plusieurs types de services dans un même créneau horaire. À première vue, le moteur de recherche peut à un moment donné afficher davantage de rendez-vous payants. Cependant, la vaste majorité de l'offre totale de services demeure gratuite et accessible.

Dans une même plage horaire de 60 minutes, une pharmacie peut offrir plusieurs types de rendez-vous : par exemple, le vaccin COVID-19 (gratuit) et des services payants comme le vaccin zona ou un traitement antibiotique contre une morsure de chat. Bien que plusieurs services soient proposés simultanément, un seul patient peut obtenir un rendez-vous dans ce créneau. Les données démontrent que dans 91 % des cas, c'est le service gratuit qui est choisi par le patient.

Par ailleurs, l'ordre d'affichage des rendez-vous repose uniquement sur la proximité géographique avec le citoyen. Aucune entreprise ne peut acheter une meilleure visibilité dans les résultats de recherche. Cela n'a jamais été le cas et ne sera jamais le cas.

Il faut également tenir compte du volume offert global. « Même si le nombre de cliniques privées et de pharmacies au Québec dépasse évidemment celui des centres hospitaliers, la quantité de rendez-vous disponibles dans un hôpital est plusieurs fois supérieure à celle d'une pharmacie », souligne M. Lajoie.

« La plateforme ne contrôle pas l'offre de soins, elle ne fait que la refléter. Si le réseau public augmente son offre de rendez-vous sur Clic Santé, tous les Québécois bénéficieront immédiatement d'un meilleur accès puisque c'est ici qu'ils ont le réflexe de prendre leurs rendez-vous », conclut M. Lajoie.

SOURCE Clic Santé

Contact pour les médias : Anne-Sophie Desprez, Catapulte communication, [email protected], 418-271-0485