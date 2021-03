Mise au point : la forêt québécoise est en santé

MONTRÉAL, le 5 mars 2021 /CNW Telbec/ - Depuis plusieurs semaines, les interventions médiatiques propageant le mythe d'une exploitation irresponsable de la forêt québécoise se multiplient. Miguel Ouellette, économiste et directeur des opérations à l'Institut économique de Montréal, souhaite remettre les pendules à l'heure en rappelant quelques faits essentiels au sujet de la récolte de bois effectuée sur le territoire de la province.

« La réalité est fort simple : la forêt québécoise se renouvelle plus rapidement qu'elle est exploitée. Chaque année, c'est moins de 1 % du bois de la forêt publique qui est récolté », fait valoir l'économiste. « Il n'y a plus de coupes à blanc au Québec depuis 1995 et toutes les superficies qui font l'objet de coupes doivent obligatoirement être régénérées pour atteindre un état de production au moins équivalent à celui qui existait avant la coupe », ajoute le chercheur.

« Pourtant nous sommes aux prises avec un mythe tenace au Québec voulant que notre forêt boréale soit soumise à des coupes à blanc et qu'elle représente un bar ouvert pour l'industrie forestière. C'est un portrait folklorique qui n'a rien à voir avec la réalité », poursuit M. Ouellette. « Dans les faits, le Québec pourrait augmenter sa production forestière de façon importante tout en demeurant sous le seuil acceptable », affirme l'économiste.

« L'industrie forestière québécoise est hautement réglementée et se conforme à des standards très rigoureux », explique M. Ouellette. « Il faut rappeler qu'il s'agit d'un secteur économique qui fait vivre plus de 60 000 familles québécoises et qui sera essentiel à la relance de l'économie de nos régions au cours des mois et des années à venir », ajoute-t-il.

L'Institut économique de Montréal est un think tank indépendant sur les politiques publiques. Par ses publications, ses apparitions dans les médias et ses services consultatifs aux décideurs politiques, l'IEDM stimule les débats et les réformes des politiques publiques en se basant sur les principes établis de l'économie de marché et sur l'entrepreneuriat.

