Mise au point : Ivanhoé Cambridge n'a pas investi dans WeWork

Ivanhoé Cambridge co-investit dans l'acquisition d'immeubles avec ARK

MONTRÉAL, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse, souhaite clarifier des informations erronées qui circulent au sujet de son partenariat avec ARK

Ivanhoé Cambridge n'a pas investi dans WeWork ou dans un fonds de WeWork.

Le 15 mai dernier, Ivanhoé Cambridge a annoncé avoir conclu une entente de partenariat avec ARK pour acquérir des immeubles de bureaux à l'échelle internationale.

Jusqu'à maintenant, Ivanhoé Cambridge a investi environ 85 M$ US dans l'acquisition de deux immeubles de grande qualité aux États-Unis, un à Austin et l'autre à San Francisco.

Ces transactions rencontraient précisément les critères d'investissement du partenariat.

Par ailleurs, chaque immeuble considéré par le partenariat est étudié au cas par cas et doit respecter un ensemble de critères d'investissement stricts et de droits d'approbation de chaque partenaire.

Ivanhoé Cambridge investit ainsi dans l'acquisition d'actifs réels tout en contrôlant les risques immobiliers, qu'elle connaît et maîtrise.

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable, avec une vision à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au risque. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Verticalement intégrée au Canada, Ivanhoé Cambridge s'associe ailleurs dans le monde à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 000 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s'élevaient à près de 65 G$ CA d'actifs au 31 décembre 2018. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l'un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Pour plus de renseignements : ivanhoecambridge.com.

