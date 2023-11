MISE AU POINT - FIN DU CONTRAT DE LA SOUS-MINISTRE ADJOINTE À L'ÉDUCATION

QUÉBEC, le 24 nov. 2023 /CNW/ - En réaction aux propos notamment de la députée du comté de Saint-Laurent, Mme Marwah Rizqy, tenus récemment, la sous-ministre adjointe sortante à l'Éducation, Mme Marie-Dominique Taillon, tient à préciser que le Gouvernement du Québec a choisi de résilier son contrat, sans cause, et d'en respecter les modalités.

Elle rappelle que sa carrière de plus de 30 ans dans le monde de l'éducation a été jalonnée par de nombreuses reconnaissances et promotions. Après avoir été enseignante, elle a été promue directrice adjointe d'établissement, directrice d'établissements, directrice générale adjointe du Centre de services scolaire (CSS) Marie-Victorin durant deux ans puis directrice générale pendant 4 ans. Elle en a assuré la gestion avec succès, dont la période singulière de la pandémie imposant d'importantes réorganisations liées aux fermetures et réouvertures de près de 80 écoles et centres, avant d'être recrutée comme sous-ministre adjointe.

Contrairement à certaines déclarations, Mme Taillon n'est au fait d'aucune allégation de malversation, de mauvaise gestion ou d'aucune enquête de nature pénale contre elle. De plus, le processus de recrutement et d'embauche de son successeur au CSS Marie-Victorin s'est déroulé après son départ.

Suivant la décision du Gouvernement, elle prend sa retraite de la fonction publique pour explorer de nouvelles avenues dans le secteur privé.

