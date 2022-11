MISE AU POINT

MONTRÉAL, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des chimistes du Québec (OCQ) souhaite réagir à l'impression laissée par un article publié par Le Journal de Montréal le 15 novembre dernier. Cet article exposait notamment que, en raison d'une situation de pénurie, certains pharmaciens fabriquent actuellement des solutions d'acétaminophène pour enfants.

L'OCQ rappelle que la fabrication de médicaments implique des activités qui relèvent de l'exercice de la chimie, mais qui sont également partagées avec les pharmaciens lorsque ceux-ci les exercent à l'intérieur de leur champ de pratique professionnelle. En effet, la fabrication de médicaments est une chose sérieuse et qui comporte de grands risques pour le public, notamment en matière de santé, si réalisée de manière inadéquate.

L'OCQ comprend que les propos du porte-parole de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) rapportés dans l'article se voulaient essentiellement de la vulgarisation, sans aucune intention négative, et c'est tout à son honneur. Néanmoins, l'OCQ rappelle que la fabrication de médicaments, c'est beaucoup plus sérieux et complexe qu'une simple « recette de muffin ». Il est essentiel de pouvoir identifier la nature des substances que l'on manipule, leur dosage ou leurs réactions prévisibles. C'est le rôle des chimistes et des biochimistes, qui possèdent une expertise des substances chimiques et de leurs diverses applications. L'encadrement adéquat par un professionnel est ainsi garant du contrôle de la qualité des médicaments fabriqués, manipulés, entreposés et vendus, de même qu'une caution de sécurité en regard de la santé de la population.

La collaboration des chimistes, des biochimistes, des pharmaciens et des autres professionnels de la santé est essentielle pour assurer la protection du public.

