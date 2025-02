Mise à pied de Bernard Gauthier

MONTRÉAL, le 5 févr. 2025 /CNW/ - L'Union des opérateurs de machinerie lourde, Local 791, affiliée à la FTQ-Construction a annoncé ce matin à Bernard Gauthier qu'elle mettait fin à son emploi.

Une décision prise en groupe

Cette décision a été prise par le comité exécutif, l'ensemble des représentants et la direction de l'Union des opérateurs de machinerie lourde, Local 791, affiliée à la FTQ-Construction.

Bernard Gauthier a été rencontré à plusieurs reprises. Les principales raisons sont liées à une accumulation d'actes d'insubordination, du non-respect envers ses collègues, du non-respect de l'organisation ainsi que des incitations aux menaces et mobilisations illégales à des fins personnelles.

Le respect au travail, on y croit sincèrement au Local 791

Les relations entre Bernard Gauthier, la direction, ses collègues de travail et les officiers bénévoles du Local 791 se sont malheureusement détériorées dans la dernière année et plus particulièrement dans les derniers mois. Pour le Local 791, le respect est une exigence et une valeur incontournable au travail.

Insubordination

Plusieurs actes d'insubordination sont au cœur de cette prise de décision.

Un rappel de certains faits

Le Local 791 tient à rappeler certains faits, dont une suspension sans solde qui a eu lieu, mais sans grand succès.

Des propos inacceptables, au simple raccrochage abrupt du téléphone en pleine conversation, au non-respect des directives en passant par les mesures disciplinaires ignorées, des commentaires haineux envers des membres de l'organisation au simple refus de collaborer avec des engagements d'équipe, sont au nombre des explications principales de cette décision de congédier Bernard Gauthier.

Nous tenons à rassurer tous les membres de la Côte-Nord

Le syndicat continuera d'offrir un service hors pair à cette belle et grande région. Le travail mené de façon proactive dans les relations avec les Premières Nations sera maintenu de même que pour l'ensemble des fiers membres du Local 791 de cette région. Il s'agit d'une région exemplaire pour sa participation syndicale et sa solidarité.

Bernard Gauthier a marqué le Québec

Force est de constater que pour les bonnes ou les mauvaises raisons, monsieur Bernard Gauthier a marqué notre Québec. C'est avec déception qu'on vous annonce la fin de l'emploi de monsieur Bernard Gauthier avec l'Union des opérateurs de machinerie lourde, Local 791. Il s'agit d'une déception évidente puisqu'on sait qu'il s'est toujours exprimé avec cœur et passion.

À propos de Local 791 - Le plus gros local d'opérateurs au Québec depuis 1968.

Le Local 791 est un syndicat représentant tous les métiers d'opérateurs de machinerie lourde au Québec tels que les opérateurs de pelles mécaniques, les opérateurs d'équipements lourds, conducteurs de camions et mécaniciens de machinerie lourde. Notre mission est de défendre et revendiquer les droits des travailleurs et des travailleuses, en plus de veiller à l'amélioration constante de leurs conditions de travail. Le syndicat représente 8000 personnes au Québec qui œuvrent dans ces métiers.

Nous priorisons le respect, la satisfaction et le bien-être de nos membres. Plusieurs représentants sont présents pour servir les opérateurs et des opératrices en tout temps à travers toute la province. Pour en savoir davantage : https://local791.ca/

SOURCE Union des opérateurs grutiers, Local 791G

Renseignements et pour planifier une entrevue : Simon Falardeau, ARP, Cell. : 514-755-5831, [email protected]