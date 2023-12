OTTAWA, ON, le 20 déc. 2023 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et l'industrie de la pomme de terre de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) continuent à faire des progrès importants pour aider à contenir, à contrôler et à prévenir la propagation de la galle verruqueuse de la pomme de terre à l'Î.-P.-É. et à protéger cet important domaine de production de l'économie canadienne.

En s'appuyant sur les nombreux engagements pris jusqu'à présent avec l'industrie de la pomme de terre, l'ACIA souhaite obtenir des commentaires sur trois documents de gestion des risques qui décrivent les options relatives à la biosécurité, à la production de pommes de terre de semence et à la catégorisation des champs associés à des détections de galle verruqueuse de la pomme de terre. Les commentaires reçus sur ces documents contribueront à l'élaboration d'un nouveau plan national d'intervention contre la galle verruqueuse de la pomme de terre, qui remplacera l'actuel plan d'intervention national à long terme contre la galle verruqueuse de la pomme de terre.

L'ACIA prend également d'autres mesures pour empêcher la propagation de la galle verruqueuse de la pomme de terre :

Un outil a été conçu pour aider les producteurs de pommes de terre de l'Î.-P.-É. à voir rapidement où se trouvent les restrictions foncières, ce qui leur permet de prendre des décisions commerciales importantes en temps opportun.

Un guide à l'intention de l'industrie a été élaboré pour communiquer les exigences en matière de mouvements et mettre en évidence les meilleures pratiques en matière de biosécurité afin d'encourager la préparation et la résilience.

Tout au long de l'automne 2023, l'ACIA a poursuivi sa troisième enquête nationale annuelle sur la galle verruqueuse de la pomme de terre. L'enquête comprenait la collecte de sol dans les champs de production de pommes de terre de semence dans les provinces qui ne sont pas réglementées pour la galle verruqueuse, en plus de la collecte de sol dans les champs non réglementés de l'Î.-P.-É. Les résultats de l'enquête nationale seront disponibles au printemps 2024. Toutefois, les résultats de l'enquête nationale pour l'Î.-P.-É. sont connus : aucun nouveau cas de galle verruqueuse n'a été découvert sur l'île.

L'ensemble de ces mesures devrait aider les producteurs de pommes de terre de l'Î.-P.-É. à prendre en temps opportun des décisions commerciales importantes pour la prochaine saison de culture. Elles témoignent également de l'engagement continu de l'ACIA à contribuer à contenir, à contrôler et à prévenir la propagation de la galle verruqueuse de la pomme de terre.

L'ACIA s'est engagée à poursuivre sa collaboration avec les producteurs afin de mettre en place une stratégie solide qui permette non seulement d'empêcher la propagation de la galle verruqueuse de la pomme de terre et de protéger la vie végétale au Canada, mais aussi de maintenir les circuits commerciaux ouverts pour l'industrie canadienne de la pomme de terre.

Faits en bref

L'ACIA est déterminée à aider à contenir, à contrôler et à prévenir la propagation de la galle verruqueuse de la pomme de terre, qui est réglementée en vertu de la Loi sur la protection des végétaux et de son règlement. Au Canada , la galle verruqueuse de la pomme de terre n'est présente qu'à Terre-Neuve-et- Labrador et à l'Î.-P.-É. Des mesures de contrôle réglementaire ont été mises en place dans les deux provinces afin de prévenir la propagation éventuelle de ce ravageur dans d'autres provinces et territoires.

et de son règlement. Au , la galle verruqueuse de la pomme de terre n'est présente qu'à Terre-Neuve-et- et à l'Î.-P.-É. Des mesures de contrôle réglementaire ont été mises en place dans les deux provinces afin de prévenir la propagation éventuelle de ce ravageur dans d'autres provinces et territoires. Les agriculteurs canadiens ont produit une récolte record de 128 millions de centaines de poids de pommes de terre en 2023. Cette récolte représente 22 p. 100 de pommes de terre de plus par rapport à la récolte canadienne de 2020 et 3,7 p. 100 de plus par rapport à celle de 2022. (Statistique Canada, décembre 2023)

de pommes de terre en 2023. Cette récolte représente 22 p. 100 de pommes de terre de plus par rapport à la récolte canadienne de 3,7 p. 100 de plus par rapport à celle de 2022. (Statistique Canada, décembre 2023) Environ 95 p. 100 des pommes de terre de l'Î .-P. -É . peuvent être acheminées vers le reste du Canada et vers le principal marché d'exportation de l'Î .-P. -É ., les États-Unis.

-É l'Î -É L'ACIA a tenu plus de 100 réunions avec des membres clés de l'industrie de la pomme de terre depuis octobre 2021.

