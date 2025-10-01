Mise à jour sur la situation en cours entourant la garde des autruches par l'Agence canadienne d'inspection des aliments à Edgewood, en Colombie-Britannique

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Comme l'a ordonné la Cour suprême du Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) continue d'avoir sous sa garde des oiseaux à la ferme d'autruches de la Colombie-Britannique. Les oiseux sont sous surveillance vétérinaire constante.

Soins vétérinaires fournis

Les vétérinaires de l'ACIA ont évalué un animal fragilisé et un traitement est présentement administré à ce dernier. Ils ont par ailleurs acquiescé à la demande d'un des propriétaires de les accompagner pour voir l'oiseau. Selon l'évaluation des vétérinaires de l'ACIA et les renseignements fournis par les propriétaires, l'oiseau souffre d'une condition chronique préexistante affectant sa patte gauche. Les propriétaires traitaient l'animal depuis un certain temps déjà.

Les propriétaires de la ferme n'ont fourni à l'ACIA aucun renseignement au sujet de leur vétérinaire qui aurait précédemment examiné l'oiseau et fourni des recommandations de traitement. Si cela est demandé, l'ACIA donnera l'autorisation à un vétérinaire privé agréé agissant au nom de la ferme d'examiner l'oiseau.

L'ACIA a également repéré un autre oiseau avec une blessure préexistante au pied. Cet oiseau est actif, se déplace avec les autres oiseaux et se nourrit bien. Aucun traitement n'est administré parce que ce n'est pas nécessaire à ce moment.

Les autres oiseaux continuent d'être nourris et abreuvés sans aucun signe d'agitation ou de stress lié à la présence du personnel d'inspection de l'ACIA qui assure les soins. À la demande de la ferme, l'ACIA continuera d'utiliser la nourriture provenant du fournisseur régulier de la ferme.

Rappel à l'attention des personnes se situant à proximité de la ferme d'autruches

Puisque la ferme demeure sous le contrôle de l'ACIA, il est rappelé aux personnes concernées que le paragraphe 35(1) de la Loi sur la santé des animaux, qui érige en infraction le fait d'entraver un analyste, un inspecteur ou un agent exerçant des tâches ou des fonctions en vertu de la présente Loi ou de son règlement. De telles actions peuvent entraîner des mesures d'applications de la loi ou des poursuites judiciaires.

L'ACIA est au courant de campagnes en ligne encourageant les partisans de la ferme d'autruches à monopoliser délibérément les lignes téléphoniques et les ressources de l'Agence en demandant faussement des services d'inspection. De telles actions perturbatrices sont non seulement irresponsables, mais elles risquent également d'entraver considérablement la capacité de l'ACIA à répondre rapidement aux appels légitimes. Cette ingérence pourrait retarder des services essentiels qui protègent la salubrité des aliments, la santé des végétaux et la santé des animaux au Canada.

Les mesures d'abattage et d'éradication protègent l'économie du pays

Notre intervention vise à la fois la protection de la santé publique et animale ainsi qu'à réduire au minimum les répercussions sur l'industrie avicole nationale, dont la valeur s'élève à 6,8 milliards de dollars, et sur l'économie canadienne. Cette mesure permet de soutenir les familles et les éleveurs de volaille du Canada, dont le gagne-pain dépend du maintien de l'accès aux marchés internationaux pour les exportations, qui se chiffrent à 1,75 milliard de dollars.

Le statut zoosanitaire du Canada demeure un pilier essentiel de ses exportations agricoles et de l'économie nationale. La politique d'abattage sanitaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) assure une intervention efficace dans la lutte contre les maladies animales.

Le statut zoosanitaire du Canada demeure un pilier essentiel de ses exportations agricoles et de l'économie nationale. La politique d'abattage sanitaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) assure une intervention efficace dans la lutte contre les maladies animales. Pour obtenir les dernières informations, veuillez consulter Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) sur une ferme d'élevage d'autruches en Colombie-Britannique (BC-IP233)

