Mise à jour sur la première usine de biométhanol au Québec - Recyclage Carbone Varennes débute sa phase intensive de construction

VARENNES, QC, le 19 juin 2024 /CNW/ - Les travaux s'accélèrent chez Recyclage Carbonne Varennes (RCV) qui deviendra le premier producteur de méthanol vert au Québec. Dans une mise à jour, l'entreprise a annoncé que le projet de 1,3 milliard $ qui consiste à transformer des déchets en biocarburant entre dans sa phase intensive de construction. RCV a aussi présenté les résultats d'une étude d'impacts économiques qui confirme qu'à elle seule, la phase de construction génère des retombées de plus de 650 M$.

Bientôt, jusqu'à 500 travailleurs s'affaireront sur le chantier situé sur un ancien site industriel à Varennes en Montérégie. L'usine représente une vitrine technologique exceptionnelle pour une technologie québécoise, développée par Enerkem. Chaque année, on y récupérera plus de 200 000 tonnes de matières qui seront revalorisées, soit l'équivalent des déchets produits annuellement par la Ville de Longueuil. RCV deviendra aussi le plus grand producteur d'hydrogène vert au Québec.

Le biométhanol produit à Varennes aura de nombreux usages. Il est présentement vu comme un des vecteurs importants pour la décarbonation du secteur du transport lourd, et particulièrement pour l'industrie maritime. La demande pour ce biocarburant devrait quintupler d'ici 2050 selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).

Un joueur économique majeur dans la région et au Québec

En marge de l'entrée dans cette nouvelle phase, une étude d'impact économique réalisée pour RCV révèle que les retombées de la construction de l'usine seront majeures au Québec et dans la région de la Montérégie et de Montréal. Représentant un investissement de 1,3 milliard $, RCV s'impose comme un acteur économique de premier plan avec des retombées qui se chiffrent à 652 M$ seulement pour la phase de construction. Les travaux ont débuté en 2021 et leur complétion est prévue pour la fin de l'année 2025.

Selon l'étude d'impact économique, 23 % des achats de biens et services pour la phase de construction se sont faits auprès d'entreprises de la Montérégie et 45 % auprès d'entreprises de Montréal pour la période entre 2021 et 2023. Des retombées fiscales de 90 M$ sont envisagées, soit 56 M$ pour Québec et 35 M$ à Ottawa pour la construction. Au total, près de 5 000 emplois directs et indirects seront soutenus en période de construction.

Une fois en exploitation, les retombées annuelles de l'usine de RCV sont estimées à 155 M$. RCV prévoit la création de 250 emplois, dont 100 emplois directs de qualité. RCV se mettra sous peu en mode embauche afin de préparer la phase d'exploitation.

« Nous sommes fiers chez RCV de développer ce projet majeur à la fois pour l'économie du Québec et de la région, mais aussi pour mettre l'innovation au service de l'environnement. Le projet prend forme à une vitesse accélérée et nous tenons à remercier tous nos partenaires qui rendent cela possible. »

-- Stéphane Demers, Directeur général, Recyclage Carbonne Varennes

« L'usine de Recyclage Carbone Varennes deviendra la première au Québec à produire des biocarburants en revalorisant nos déchets non recyclables et nos matières forestières. C'est un bel exemple de projet d'économie circulaire, qui permettra d'allier à la fois nos objectifs de transition énergétique et de lutte contre les changements climatiques. »

-- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Varennes continue à évoluer vers la transition énergétique. Le conseil municipal félicite l'équipe de RCV ainsi que les nombreux partenaires des secteurs publics et privés impliqués dans la réalisation de cette entreprise. Bientôt, grâce au procédé de RCV, Varennes deviendra le premier pôle de développement de cette technologie propre au Québec. »

-- Martin Damphousse, Maire de Varennes et président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ)

À propos de Recyclage Carbonne Varennes

Recyclage Carbone Varennes (RCV) sera la première usine de production de biométhanol au Québec, de même que le plus grand producteur d'hydrogène vert en sol québécois. L'usine située à Varennes produira du biocarburant à partir de déchets, de résidus de biomasse et d'hydrogène vert.

