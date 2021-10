MISE-À-JOUR - Reconstruction des ponts d'étagement du chemin des Quatre-Bourgeois, au-dessus de l'autoroute Henri-IV (73)

PROLONGATION - Fermeture longue durée de l'avenue Rochebelle, en direction sud, du 13 septembre au 15 octobre

QUÉBEC, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route ainsi que ses partenaires que, dans le cadre des travaux de reconstruction des ponts d'étagement du chemin des Quatre-Bourgeois, au-dessus de l'autoroute Henri-IV (73), à Québec, la fermeture de l'avenue Rochebelle, en direction sud, entre l'avenue Roland-Beaudin et la bretelle d'accès menant à l'autoroute Henri-IV (73) Nord sera prolongée jusqu'au 15 octobre. Les usagers de la route devront continuer d'emprunter le chemin de détour via la route de l'Église et le boulevard Hochelaga.

Conscient des impacts qu'occasionnent ces travaux, le Ministère encourage les usagers du secteur à planifier leurs déplacements adéquatement et à utiliser le transport collectif et le transport actif, lorsque cela est possible.

Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.

Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires nécessaires sont déployées sur ce chantier. Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de travaux.

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers et maritimes 2021-2023 de la région de la Capitale-Nationale.

