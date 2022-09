MONTREAL, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Fidèle à son plan d'affaires stratégique, le Groupe Atwill-Morin enregistre une croissance accélérée tant par acquisition que par croissance organique. L'entreprise québécoise vient de compléter l'acquisition de l'un de ses concurrents, Restaurations DYC de Delson, en Montérégie et de créer Atwill-Morin & Associates afin de répondre toujours plus efficacement aux exigences de projets qui lui sont confié du côté de la Ville-Reine!

Les frères Mark, vice-président opérations, Jonathan Atwill-Morin, président Atwill-Morin Ontario et Matthew, président et chef de la direction sont fiers de cette autre acquisition et de l’expansion à Toronto (GTA) avec Atwill-Morin & Associates. (Groupe CNW/Groupe Atwill-Morin)

Entreprise intégrée qui compte près de 1000 employés, toutes spécialités confondues, le Groupe Atwill-Morin ajoute ainsi plus d'une cinquantaine d'employés à son effectif dans les régions de Montréal et Toronto.

« Nous sommes heureux d'accueillir dans nos rangs tout le personnel de Restaurations DYC dont la mission coïncide parfaitement avec celle d'Atwill-Morin, faisant des employés comme de l'entreprise elle-même des alliés naturels partageant les mêmes valeurs entrepreneuriales et familiales ainsi que la même vision » a dit le président et chef de la direction, Matthew Atwill-Morin, en saluant la qualité de l'expertise de DYC qui a fait ses preuves dans l'art de la restauration patrimoniale depuis 1982 en œuvrant sur de nombreux bâtiments prestigieux tant Montréal que partout au Québec. L'aide à l'obtention de subventions, l'assistance technique en matière de maçonnerie, d'architecture, de réparation esthétique ou structurale d'éléments de béton et la réfection d'ouvrages de pierres de taille continueront à faire partie de l'offre de services de celle-ci qui s'intègre à l'offre globale du Groupe Atwill-Morin. L'équipe de direction actuelle demeure en poste, à l'instar de tous les employés, a précisé monsieur Atwill-Morin.,

Par ailleurs, l'implantation d'Atwill-Morin Associates à Toronto a entraîné un développement fulgurant des affaires en Ontario; là où le nombre d'employés est passé rapidement de 9 à 40 personnes a poursuivi le président de l'entreprise. Atwill-Morin & Associates a déjà récolté d'importants contrats à long terme pour la restauration de plusieurs immeubles prestigieux du quartier des affaires.

Monsieur Atwill-Morin a conclu en affirmant que son entreprise assume dorénavant un leadership toujours grandissant dans l'industrie de la construction qui se traduit par l'émergence d'un volume d'affaires annuel se dirige allègrement vers l'atteinte du cap des 200M $ avec des retombées plus que significatives dans l'économie québécoise.

SOURCE Groupe Atwill-Morin

Renseignements: Source : Matthew Atwill-Morin, Président et chef de la direction - Groupe Atwill-Morin; Contact : Alexandre Dumas - Vice-président - Communication corporative, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, 514 898-4636 (cellulaire), [email protected]