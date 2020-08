PIEDMONT, QC, le 4 août 2020 /CNW Telbec/ - Exploration Typhon inc. (TSXV: TYP) (« Typhon » ou « la Société ») est heureuse de présenter une mise à jour de la situation financière de la Société pour la période se terminant le 31 mai 2020.

Le 28 juillet, la Société a déposé des états financiers qui indiquent des liquidités de 958 299 $ ainsi qu'un montant de 269 136 $ réservé à l'exploration, ce qui totalise 1 227 435 $.

En outre, la Société détient 2 266 000 actions de Corporation Aurifère Monarques inc. (Monarques) d'une valeur réputée de 1 246 666 $ à la clôture des négociations le 31 juillet 2020 (0,55 $ par action.

Avec un actif net de 2 474 102 $, la Société est bien placée pour s'engager dans l'exploration de secteurs soigneusement sélectionnés sur le territoire du Québec, réputé à l'échelle mondiale pour ses lois favorables au développement minier.

Agissant avec diligence, la direction a diminué les frais généraux mensuels de la Société, et elle se consacre à la préservation de ses liquidités, dans le but de créer de la valeur pour les actionnaires, au moyen de campagnes d'exploration. Les coûts d'exploitation actuels de la Société s'élèvent à environ 53 900 $ par mois.

D'après les fonds d'exploitation de Typhon et les fonds futurs provenant du produit des actions de Monarques au prix actuel, la direction considère que le solde de trésorerie et de titres sera suffisant pour la poursuite de ses activités et de ses travaux d'exploration.

