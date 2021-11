Mise à jour économique : une vision trop étroite de la relance économique

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats démocratiques (CSD) est déçue du manque d'ambition dans la vision de la relance économique mise de l'avant par le ministre des Finances Éric Girard dans sa mise à jour économique.

Requalification de la main-d'œuvre : des propositions qui ne répondent pas aux aspirations des travailleurs

La mise à jour économique prévoit des mesures incitatives, pour requalifier les travailleuses et travailleurs vers des secteurs identifiés comme stratégiques, tels que le génie, les technologies de l'information, la construction, la santé et services sociaux, éducation et les services de garde éducatifs à l'enfance.

« Il ne peut pas être seulement question des secteurs de pointe, on doit sortir de ces œillères. On doit prendre en considération l'ensemble des secteurs de l'économie, surtout ceux qui ont soutenu le Québec pendant la pandémie et qui sont complètement oubliés », explique Luc Vachon, président de la CSD.

Pour la centrale syndicale, le ministre des Finances a une vision trop étroite de la relance économique, puisque de nombreux secteurs d'activité ne sont pas visés par ces mesures de requalification de la main-d'œuvre ou de rehaussement des compétences.

« Ce qui est proposé en formation est insuffisant. Il faut offrir davantage de rehaussement de compétence et rendre la formation professionnelle plus flexible, afin que tous et toutes puissent aisément se former et se requalifier. C'est illusoire de s'imaginer que les travailleuses et travailleurs vont tous se diriger vers des secteurs qu'ils considèrent comme stratégiques, sans considération pour leurs aspirations », conclut Luc Vachon.

