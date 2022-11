MONTRÉAL, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Institut économique de Montréal (IEDM) a réagi à la diffusion de la mise à jour économique et budgétaire du gouvernement fédéral un peu plus tôt aujourd'hui.

« Le gouvernement fédéral devrait se garder une petite gêne avant de s'attribuer le mérite de la réduction du déficit », a dit Olivier Rancourt, économiste à l'IEDM. « Ce n'est pas tant l'administration rigoureuse des fonds publics qui en est la cause, que l'augmentation radicale des revenus fiscaux découlant d'une inflation plus forte que prévu. »

Le gouvernement estime maintenant que le déficit atteindra 36,4 milliards de dollars pour l'année budgétaire 2022-2023, soit une amélioration de 16,4 milliards de dollars par rapport aux prévisions.

Cette réduction du déficit est principalement attribuable à une augmentation de 38 milliards de dollars des revenus fiscaux. Les prévisions de dépenses de programmes ont augmenté de 12,4 milliards de dollars par rapport au Budget 2022.

L'augmentation rapide des paiements d'intérêts sur la dette est aussi préoccupante. Selon les comptes publics, ces paiements ont représenté un coût de 24,5 milliards de dollars en 2021-2022.

Le gouvernement s'attend à ce qu'ils coûtent 34,7 milliards de dollars aux contribuables cette année - un bond de 41,6 %. Il prévoit que cette facture atteindra 44,8 milliards de dollars d'ici 2027-2028.

« Chaque dollar dépensé en paiement d'intérêts sur la dette est un dollar qui ne servira ni à financer les services, ni à renflouer les poches des Canadiens et Canadiennes, » a dit Rancourt. « Le gouvernement a tout intérêt à revenir très rapidement à l'équilibre budgétaire avant que les taux d'intérêt ne lui compliquent davantage la tâche. »

Le gouvernement s'attend à revenir à l'équilibre budgétaire d'ici 2027-28.

D'ici la fin de l'année, la dette fédérale atteindra 1 282.9 milliards de dollars, soit 32 954$ par Canadien et Canadienne.

