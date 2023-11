Mise à jour économique - logement : un signal positif pour contrer la crise

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - La Caisse d'économie solidaire Desjardins (Caisse solidaire) accueille avec un grand intérêt la mise à jour économique du gouvernement du Québec et se réjouit que le gouvernement investisse 1,8 milliard $ pour de nouveaux logements. Face à la crise, il serait avisé que l'ensemble du montant soit attribué au logement hors marché (OBNL, coopératives) afin de préserver l'abordabilité de façon pérenne.

Plus d'engagement envers une économie solidaire

« Il y a urgence d'agir pour soutenir les personnes qui n'arrivent plus à faire face à la réalité financière et économique, non seulement par du logement à but non lucratif, mais aussi en s'assurant que les ménages dans le besoin bénéficient d'un supplément au loyer. En ce sens, la Caisse solidaire salue l'ajout de 4 000 unités au programme de soutien au loyer, tout en rappelant que les besoins restent extrêmement grands », précise Martin-Pierre Nombré, responsable du développement stratégique à la Caisse solidaire.

Un acteur clé de l'équité sociale

« La Caisse solidaire entretient des liens étroits avec divers organismes et travaille en collaboration avec eux pour trouver des solutions durables à la crise du logement au Québec, car le droit au logement est un droit fondamental », rappelle André Fortin, conseiller stratégique. « Pour y arriver, nous avons besoin de tous les acteurs qui planifient, rénovent et construisent le logement social et communautaire, et ce, partout au Québec. »

À propos de la Caisse d'économie solidaire Desjardins

La Caisse d'économie solidaire Desjardins est un pilier de la finance solidaire au Québec, particulièrement parce qu'elle est le principal centre d'expertise en financement de coopératives et d'OBNL partout au Québec. Elle compte près de 22 000 membres particuliers et entreprises. Avec l'épargne de ses membres, la Caisse investit 900 M$ en prêts aux coopératives et OBNL du Québec.

