Mise à jour économique - L'industrie touristique souhaite bénéficier des mesures annoncées

QUÉBEC, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Après une saison estivale réussie, mais bouleversée par les feux de forêt, la mauvaise qualité de l'air et les inondations, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) voit d'un bon œil les mesures annoncées aujourd'hui par le ministre des Finances, M. Éric Girard, concernant l'adaptation des entreprises aux changements climatiques.

Les feux de forêt ont particulièrement affecté l'industrie touristique. La mise en place, pendant plusieurs semaines, d'une cellule de crise par le ministère du Tourisme conjointe avec les associations touristiques témoignait de la sévérité de la situation. Il est essentiel que les 404 millions de dollars annoncés pour soutenir les communautés perturbées par les feux de forêt soient accessibles aux entreprises touristiques.

L'adaptation aux changements climatiques est une priorité du secteur touristique. C'est pourquoi l'Alliance accueille positivement la somme de 292 millions de dollars annoncée aujourd'hui et souhaite collaborer avec le gouvernement dans le déploiement d'initiatives aux bénéfices des entreprises et de la vitalité des communautés où elles opèrent.

À l'automne 2023, le recrutement et le maintien en poste d'employés qualifiés était l'obstacle numéro un pour 77 % des entreprises touristiques québécoises. Par conséquent, l'Alliance considèrerait pertinent que le secteur touristique soit inclus dans les domaines prioritaires ciblés par les 329 millions de dollars visant à appuyer la formation.

La mise à jour économique du gouvernement donne également un avant-goût des priorités du budget 2024-2025 qui sera déposé le printemps prochain. L'Alliance souhaite notamment y retrouver des mesures structurantes pour améliorer la mobilité sur le territoire et faciliter l'accès aux régions, limiter les effets de la pénurie de main-d'œuvre et favoriser le développement de l'offre touristique au Québec.

Citation

« L'activité touristique est présente dans chacune des régions du Québec et l'industrie se doit de jouer un rôle majeur dans cette période d'adaptation aux changements climatiques, car elle est souvent l'une des premières à en subir les contrecoups. Le signal lancé aujourd'hui par le gouvernement démontre que nous devons agir maintenant pour accompagner et soutenir les entreprises dans un secteur vital pour les villes et régions du Québec. »

Frédéric Dubé, vice-président

Partenariats, engagement de l'industrie et communications

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

Représentant plus de 10 000 entreprises et 50 associations touristiques régionales et sectorielles membres, l'Alliance est la plus importante fédération provinciale d'affaires spécialisée en tourisme au Canada. Elle incarne la volonté du secteur privé et associatif de valoriser la contribution significative du secteur économique touristique à la vitalité des régions tout en portant la parole au nom de ses membres. Toute l'action de l'Alliance vise à faire du Québec une destination touristique durable, responsable et prospère de calibre mondial.

SOURCE Alliance de l''industrie touristique du Québec

Renseignements: Martin Lanouette, conseiller en communications et relations publiques, mé[email protected], 514 448-6295